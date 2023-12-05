В Челябинской области компенсации обманутым дольщикам выплатят до конца 2023 года

Алексей Текслер поручил профильным ведомствам активнее работать в этом направлении

Жительница Миасса, являющаяся обманутым дольщиком с 2015 года, никак не может получить компенсацию за жилье. Хотя, по ее словам, деньги ей и другим дольщикам обещали выплатить в ноябре. Она обратилась к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на прямую линию, чтобы выяснить, когда компенсация будет выплачена. Глава региона ответил, что все вопросы по выплатам будут закрыты до конца года, а также отчитал профильные ведомства за неинформирование дольщиков.

«У нас на начало этого года было 17 таких объектов, из них два без жителей, но они по другим обстоятельствам попали. Из оставшихся часть домов мы достраиваем, по части выплачиваем компенсацию. Эта работа ведется и будет завершена до конца года»,— сказал он.

Глава Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Мозгалев сообщил, что в Миассе один такой дом и на прошлой неделе на заседании наблюдательного совета Фонда развития территории он был включен в повестку. Протокол заседания находится на подписании, и когда он будет опубликован с решением о начале выплат, дольщикам необходимо будет подать заявление на выплату через портал «Госуслуги».

Алексей Текслер возмутился, почему с такими вопросами жители обращаются на прямую линию. По его словам, на сайтах Минстроя и Госстройнадзора должна быть выложена соответствующая информация. А раз возникают вопросы, значит, ее нет.

«Коллеги, заканчивайте работу и информируйте граждан, чтобы они получали информацию от вас»,— заключил губернатор.