В Копейске достроят дома обманутых дольщиков компании «Стройинвест»

Высотки не смогла возвести фирма Александра Сребрянского

Строительство дома из трех очередей на проспекте Коммунистическом, 25 в Копейске в 2014 году начинала компания «Стройинвест». Работы вскоре заморозили. Первую очередь уже достраивают. Вторую и третью секции высотки тоже сдадут. Ввод в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. Фонд защиты дольщиков Челябинской области ищет подрядчиков. Аукционы уже объявлены. Подвести итоги планируют 10 февраля, следует из информации на портале госзакупок.

Многоэтажный жилой дом будет включать подземную парковку и торговые площади. На достройку второй очереди направят 352,7 млн рублей, третьей — 158,2 млн рублей. Это начальные цены работ, во время аукционов они могут снизиться.

Вторая очередь — это 17-этажный дом. Квартир будет 189. Общая жилая площадь — 7,5 тыс. квадратных метров. На главном фото к новости изображен участок под эту высотку. Третья секция — 11-этажка. В ней планируются 45 квартир общей площадью 2,2 тыс. квадратных метров и одно нежилое помещение на 585 «квадратов». Рядом обустроят парковку, детские и спортивные площадки, места для сбора мусора. Предусмотрена также высадка берез, рябин и кустарников.





Все, что успели сделать для строительства третьей очереди дома; фото: наш.дом.рф

Первую очередь к концу февраля сдаст в эксплуатацию копейская компания «Энергостандарт». Она получила на работы 118 млн рублей. 11-этажный одноподъездный дом будет иметь 81 однокомнатную квартиру. Всего жилых площадей — 2,7 тыс. квадратных метров. Нежилая площадь составляет 323 «квадрата». Дольщики ждут квартиры с третьего квартала 2018 года.

Фирма «Стройинвест» из группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского признана банкротом в 2019 году. В декабре 2020-го наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав 106 дольщиков организации. Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с 3,8 млрд рублей дольщиков. Пострадавшими от действий бизнесмена являются 2700 человек. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Добавим, что в Копейске в 2023 году завершат строительство двух проблемных домов, которые возводили компании Сребрянского. К 31 мая 2023 года достроят вторую очередь дома на проспекте Славы, 14 («Регионпроект»). На третий квартал 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию высотки на Коммунистическом проспекте, 33 («Фирма Челябстройподрядчик»).