Дольщики трех проблемных домов в Челябинской области получат компенсации

Решение наблюдательного совета Фонда развития территорий озвучил его председатель Марат Хуснуллин

Набсовет ФРТ принял решение о восстановлении прав пострадавших дольщиков 48 домов в 14 регионах. В том числе компенсации получат южноуральцы. Об этом сообщил вице-премьер РФ, председатель совета Марат Хуснуллин.

Дома, по которым приняты решения о выплатах, находятся в Ивановской, Иркутской, Челябинской, Нижегородской, Кировской, Московской, Новосибирской, Самарской, Орловской и Тамбовской областях, республиках Башкортостан и Калмыкия, Краснодарском и Приморском крае.

«Пострадавшими по объектам признаны 1 669 дольщиков. Все они получат денежное возмещение за покупку квартир в этих домах. В дальнейшем граждане смогут воспользоваться этими деньгами для улучшения своих жилищных условий», — сказал Марат Хуснуллин.

Для этого будет выделено более 6,9 млрд рублей.

В Челябинской области компенсации получат граждане, вложившие средства в строительство домов в Усть-Катаве (МКР-1, 30, застройщик ООО «Мик-Плюс»), Миассе (квартал МЖК, 6, застройщик ООО «Аркона») и Челябинске (Тракторозаводский район, улица Мамина, 87, застройщик ООО «Строительные технологии города»).

Всего на сегодняшний день по решениям наблюдательного совета фонда о выплатах восстановлены права 45,7 тысячи дольщиков. Они получили компенсации на общую сумму 123,1 млрд рублей.

Напомним, в ходе недавней прямой линии губернатора Челябинской области с населением с вопросом о компенсации обратилась одна из дольщиц из Миасса. Тогда Алексей Текслер анонсировал, что вопрос будет закрыт до конца текущего года.