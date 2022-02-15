В Челябинске достроят дом на улице Кулибина

На первом этапе подготовят документацию для завершения проекта

Региональный фонд защиты прав дольщиков объявил аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ, необходимых для достройки многоквартирного жилого дома № 10 по улице Кулибина в Тракторозаводском районе Челябинска. Начальная цена контракта с подрядной организацией составляет чуть более 16 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Заявки принимают до 2 марта, а итоги аукциона подведут 4-го числа. Срок выполнения работ, установленный заказчиком, — не более 120 календарных дней от даты заключения договора. Проектная организация обязана будет выполнить инженерные изыскания и инструментальное обследование (не более 2 месяцев от даты заключения договора), разработать проектно-сметную документацию и согласовать ее в госэкспертизе (до 31 мая), а также подготовить рабочую документацию (в течение 1 месяца после получения положительного заключения).

ЖК «Дом на Кулибина» строила компания «Социальный сервис». Возведение началось в 2017 году. Сдать жилье обещали в 2018-м. Но работы сначала приостановили, а вскоре и вовсе заморозили. В июне 2020 года застройщика признали банкротом. Жилой комплекс должен был состоять из двух десятиэтажек на 86 квартир каждая. Одна сейчас находится в средней степени готовности (достроена не полностью, не подключена к инженерным сетям), а другая — на стадии фундамента. Дольщиками являются 90 человек. В 2021 году стало известно, что рядом с этим ЖК построят жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для переселения граждан из аварийного жилого фонда.