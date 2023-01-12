В Челябинской области на сегодняшний день проблемными признаны 24 дома, которые включены в утвержденную губернатором дорожную карту по восстановлению прав дольщиков. Без жилья все еще остаются 1700 человек, сообщили в региональной прокуратуре.
Региональная прокуратура держит на контроле работу всех организаций-застройщиков, которые возводят многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков. Также надзорное ведомство следит за процессом строительства всех домов.
«По актам реагирования в дорожную карту включены новые объекты, по которым не велась работа, сокращены сроки достройки домов областным фондом защиты прав дольщиков и активизирована его работа», — пояснили в прокуратуре области.
В прошлом году удалось восстановить права 1430 дольщиков в 13 долгостроях путем передачи жилья в 10 объектах и выплаты денежных компенсаций участникам долевого строительства 3 домов.
20 домов планируют построить силами регионального фонда защиты прав участников долевого строительства, 3 из них в конце прошлого года уже ввели в эксплуатацию.
Напомним, вопрос решения проблем обманутых дольщиков в регионе находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера. Работа по проблемным долгостроям ведется в соответствии с планом-графиком, который утвержден правительством области с целью наиболее эффективного решения проблем обманутых дольщиков.
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