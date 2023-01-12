В Челябинской области без квартир остаются 1700 обманутых дольщиков

В регионе проблемными признаны 24 дома

«По актам реагирования в дорожную карту включены новые объекты, по которым не велась работа, сокращены сроки достройки домов областным фондом защиты прав дольщиков и активизирована его работа»,

— пояснили в прокуратуре области.