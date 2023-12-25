Дольщикам вернут деньги за недострой в Копейске

Всего компенсации одобрили девяти регионам

Фонд развития территорий возместит дольщикам в Копейске средства, вложенные в строительство проблемного дома по адресу улица Фруктовая, 3. Этот недострой вошел в список 51 объекта в девяти регионах России, где дольщикам компенсируют потерянные деньги из федерального бюджета. Информация об этом опубликована сегодня, 25 декабря, на сайте правительства РФ.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, наблюдательный совет ФРТ принял решение выплатить возмещение 2052 дольщикам. Гендиректор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов уточнил, что общая сумма компенсаций составит 6,84 млрд рублей.

«Всего же по решениям наблюдательного совета ФРТ о выплатах денежные средства перечислены 46,4 тысячи граждан. Совокупный объем компенсаций превысил 126,1 млрд рублей. Информацию о старте выплат мы опубликуем на официальном сайте ФРТ в ближайшее время», — отметил Шагиахметов.

Заявления от дольщиков на получение выплат принимаются в электронной форме в личном кабинете на сайте ФРТ, в бумажной — по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5, пом. 23.

В сентябре ИА «Первое областное» писало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить федеральные средства на достройку нескольких проблемных домов в Челябинской области. Среди них упомянут дом по Фруктовой, 3, в Копейске.

Согласно информации на сайте администрации Копейского городского округа, разрешение на строительство здания по Фруктовой, 3, было выдано ООО «УралФинанс» в октябре 2014 года со сроком действия до декабря 2019 года, который позднее был продлен до 30 сентября 2020-го. В здании, которое так и не было построено, компания продавала дольщикам нежилые помещения под апартаменты.