Челябинская область показала возможности импортозамещения на выставке «Иннопром»

Регион на международном промышленном форуме представили несколько десятков компаний

Челябинская область и ее предприятия — постоянные участники международной промышленной выставки «Иннопром». В этом году масштабное мероприятие проводится в соседнем Екатеринбурге в 12-й раз. С 4 по 7 июля в трех павильонах «Екатеринбург-экспо» представлены разработки сотен компаний России, Казахстана (эта страна в нынешнем году партнер выставки), Беларуси, Армении, Узбекистана.

Стенд Челябинской области вмещает в себя более 20 самых разных предприятий — там и флагман металлургии ММК, и производитель дорожной техники «ДСТ-Урал», и «Завод роботов» с новым манипулятором, и организация по выпуску тепловых масок «Второе дыхание», и Миасский завод медицинского оборудования. Все представленные компании могут выпускать импортозамещающую продукцию. Это вписывается в общую концепцию «Иннопрома-2022» — «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Оформление стенда нашего региона схоже с тем, что было в прошлом году, — акцент на промышленной составляющей. Однако есть и отличие.





«Стенд почти похож на тот, что был в прошлом году, — с упором на промышленность региона. Добавили световые ленты, потому что экспонентов много и их нужно выделить. Внутри стенда все спокойно, там ничего яркого нет. Снаружи выделили предприятия, чтобы они все не слились в один большой промышленный экспонат. Внутри есть зона с кофе. Как и в прошлом году, представлены наши предприятия пищевой промышленности. Несколько марок — напитки „Лапочка“, „Морсика“ — достаточно известные, и многие удивляются, что это челябинская продукция», — рассказывает руководитель департамента межрегионального сотрудничества Агентства международного сотрудничества Челябинской области Екатерина Козлова.

«Завод роботов» в прошлом году был на стенде федерального Минпромторга, а в этом — на стенде Челябинской области. Предприятие, расположенное на территории ЧКПЗ, представило публике третий инженерный образец — работа-манипулятора «Златоуст». Его грузоподъемность 120 кг, а предыдущий был рассчитан на 60 кг.





«Максимальное количество комплектующих для робота отечественные. Стремимся к 2027 году прийти к 100%-й локализации. С каждой моделью уровень растет. Робот промышленный, используется на заводах в качестве манипулятора. Но он универсальный. Если адаптировать ПО, изменить технические характеристики, он может быть как сварочным, так и покрасочным роботом. Все роботы называются городами Челябинской области. Это традиция. Предыдущий был „Миасс“. Он интегрирован на производстве ЧКПЗ. Следующая модель планируется предсерийной. Пока мы тестируем его на своем производстве. Роботы заменяют людей в местах, где труд опасен для жизни и здоровья, — шахты, кузницы, горячее производство. В хороших организациях людей обучают и они становятся операторами роботов», — комментирует исполнительный директор «Завода роботов» Елизавета Рыжова.

Также руководитель сообщила, что начинается строительство первого цеха, его сдадут в 2023 году. Всего планируется три очереди — на 300 роботов каждая. На перспективу предприятие хочет выпускать 1800 штук в год — с экспортным потенциалом.

Впервые на стенде региона свою продукцию представила компания из Миасса «Уралэкспрессзапчасть». Семейное предприятие выпускает сиденья с усиленным металлическим каркасом и пенополиуретаном внутри для автобусов и грузовых машин, многослойные чехлы и одеяла из кожи и ткани, утеплители радиаторов. Развивают и производство массовой продукции — меховые накидки на сиденья, автомобильные подушки, сумки для документов и тюбинги. Как рассказала менеджер по продажам Полина Крапивина, недавно компания купила оборудование для машинной вышивки и нанесения наклеек.





Спустя несколько лет на стенд Челябинской области вернулась продукция фирмы «Второе дыхание ТМ». Гости выставки могут познакомиться с массивными на вид, но легкими тепловыми масками для защиты органов дыхания от пониженных температур, противопылевыми и антивирусными масками многоразового использования. Первые — с тепловым блоком — могут использоваться спортсменами зимой. На таких масках не появляется наледи, они предотвращают обморожение головы и шеи.



«У противопылевых масок нет аналогов. Один из главных плюсов — отсутствие сменных картриджей. После каждой рабочей смены фильтры достаточно промыть водой и просушить. Использовать такие маски можно на вредных производствах, при ремонте. Эти маски являются импортозамещающей продукцией. Для продукции иностранных брендов, например, 3М нужны сменные картриджи. С нашей продукцией предприятия могут экономить», — поясняет директор по управлению проектами Дмитрий Кауров.





Некоторые региональные компании выставляются своими стендами или же на стендах холдингов, в которые они входят. НПО «Электромашина» (через концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех) презентовала первую в России быстрозарядную электрозаправочную станцию для электромобилей. Она дает возможность зарядить машину до 80% за 20 минут. Количество электрокаров в регионе растет — к 2025 году ожидается до 50% такого транспорта от общего объема.

«В кооперационной цепочке внутри региона мы нашли элементную базу для станции. Получился востребованный продукт. Планируем установку в Москве, Челябинской области. Будем развивать сеть станций на трассе в сторону Казахстана. Готовимся к открытию своего технопарка, подали заявку на регистрацию в Минпромторг. В ноябре планируем ввести в эксплуатацию зарядный хаб из двух станций на 150 кВт», — отмечает директор по стратегическому и инновационному развитию НПО «Электромашина» Леонид Зелепухин.





Южноуральский арматурно-изоляторный завод на стенде Российского экспортного центра показывает изолятор для высоковольтных сетей постоянного тока. Промышленная группа «Конар» представила компетенции по проектированию и выпуску сложных металлоконструкций. На стенде разместили уменьшенную копию первого в Челябинске вантового велопешеходного моста.





Napoleon IT знакомит гостей выставки со своей платформой для создания систем видеоаналитики Video Analytics Core. Она позволяет выявлять наличие средств индивидуальной защиты, обнаруживать дефекты, контролировать нахождение рабочих в опасных зонах, следить за перемещением людей и объектов, анализировать поведение сотрудников, оценивать эффективность на рабочих местах. ЮУрГУ показывает технологии очистки воды без химикатов и обеззараживания продуктов холодной плазмой, офисные кресла для здоровья позвоночника. Среди экспонентов есть и Челябинский кузнечный завод, который привез свои изделия.



«Наша задача — не просто импортозамещать, а импортоопережать. Надо делать шаг вперед, не просто копировать технологии, а давать инновационные решения, которые позволяли бы делать лучший продукт, чем сегодня представлен на рынке. Наша промышленность активно развивается. Повестка форума говорит о том, что мы достойно представлены среди всех регионов. Наши компании и продукция вызывают живой интерес», — резюмировал посещение выставки губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Напомним, что в первый день «Иннопрома» подписано соглашение с Костанайской областью Казахстана о развитии сети зарядных станций для электромобилей и объявлено о запуске между Челябинском и Екатеринбургом скоростного поезда «Орлан». Накануне также огласили рейтинг эффективности промышленной политики за 2021 год. Челябинская область стала четвертой, поднявшись с шестого места.