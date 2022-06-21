Челябинский вуз представит свои проекты на международной выставке «Иннопром‑2022»

Ученые из ЮУрГУ разработали технологию очистки воды без химикатов и офисные кресла нового типа

Южно-Уральский государственный университет представит свои проекты на международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая пройдет с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Один из проектов — технология очистки воды без химикатов

«Вредные вещества накапливаются в окружающей среде. Многие из них попадают в атмосферу, в почву и в природную воду. Все существующие способы очистки от таких веществ, применяемые на практике, — сорбция, ионный обмен и мембранная очистка — имеют один существенный недостаток: в результате их применения очищается одна среда, но загрязняется другая», — рассказал доктор химических наук Вячеслав Авдин.

В ЮУрГУ получили фотокатализатор, который оказался в пять раз эффективнее существующих аналогов. Ученые разработали лабораторную методику производства гранулированного материала, который можно применять для очистки воды проточными фильтрами.

Обеззараживание продуктов холодной плазмой

Научные сотрудники Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ представят на выставке технологию, которая позволит обеззараживать пищевое сырье и продукты переработки с помощью потока холодной плазмы.

«Холодная плазма является экологически чистым способом обеззараживания. Применение данной технологии позволит предприятиям сельскохозяйственной отрасли выйти на новый уровень производства, ориентированный на выпуск безопасных пищевых продуктов», — пояснила профессор Ирина Потороко.

Эта разработка поможет производить более безопасные продукты питания и позволит хранить пищевое сырье дольше.

Офисные кресла для здоровья позвоночника

В Институте спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ обратили внимание на то, что сейчас нет эффективных решений для профилактики и лечения болей в спине. При этом уже существуют доказательства того, что конструкция всех офисных стульев и кресел — причина этих болей.





«Мы разработали концепцию “активного сидения”, в которой сиденье является подвижным, что позволяет не только постоянно следить за своей осанкой, но и тренировать постуральные мышцы (те, что удерживают тело в определенной позе. — Прим. ред.), выполнять упражнения сидя», — сказал кандидат биологических наук Виталий Епишев.

Созданная в ЮУрГУ линейка ортопедических стульев предназначена для людей, ведущих сидячий образ жизни. Ученые провели исследование «удобных поз» человека в положении сидя. Они установили, что во всех «удобных позах» в офисном кресле присутствует смещение таза назад. Это увеличивает нагрузку на поясничный отдел позвоночника и, соответственно, изменяет положение грудного и шейного отделов позвоночника.