Челябинская область вошла в топ‑5 регионов по эффективности промышленной политики

Всероссийский рейтинг представили на «Иннопроме»

На 12-й Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» состоялась презентация результатов рейтинга эффективности промышленной политики в субъектах РФ в 2021 году, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». В сводном списке Челябинская область заняла четвертое место, набрав 86,7 балла. В прошлом году Южный Урал был на шестой строчке.

В блоке «Экономическое развитие региона» Челябинская область стала седьмой (11,5 балла), разделив место с Тульской и Владимирской областями, Ставропольским и Хабаровским краями. Критерий «Цифровая трансформация региона» появился впервые. Челябинская область по нему получила 3,5 балла, став пятой вместе с Омской, Свердловской областями и Республикой Калмыкия.

По уровню взаимодействия с Минпромторгом РФ и федеральным Фондом развития промышленности регион занял 11-е место (21,65 балла), разделив его с Липецкой областью. В категории «Нормативно-правовая база, региональные меры поддержки и институты развития» Южный Урал стал четвертым (30 баллов). Это место Челябинская область заняла вместе с Московской областью. По деловой активности (молодежная политика, выставочные мероприятия, промышленный туризм) регион стал пятым (20 баллов).

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил, что представленный рейтинг уже второй. Пилотный, прошлогодний, оказался успешным.

«Рейтинг позволяет увидеть слабые места, провести работу над ошибками. Это и дорожная карта, путеводитель для министров, недавно занявших свои должности. Лучшие кейсы мы транслируем как федеральную практику в другие регионы», — отметил Денис Мантуров.

Рейтинг помогает руководителям регионов понять работу министерства промышленности и его взаимодействие с другими структурами. Для министров список станет стимулом для определения направления движения.

«Мы держались неплохо во всех номинациях. Есть над чем работать. Это мотивирует и заставляет по-новому посмотреть на направления, на которые не обращал внимание. Это дает положительный эффект. Мы благодарны Минпромторгу за совместную работу и будем двигаться вперед», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сильной стороной в промышленной политике Челябинской области являются взаимодействие с федеральными органами власти, промышленный туризм, конгрессно-выставочные мероприятия.

«Высокая позиция означает, что экономический блок правительства научился лучше работать. Мы видим тренды Федерации, попадаем в них. Да, не совсем получилось по цифровизации. Алексей Текслер уже дал поручение. Надеюсь, мы исправим недоработки. В этом году реализуем новые программы — некоторые из них уникальные для страны. Например грантовые программы по поддержке НИОКР, субсидирование займов на оборотные средства инновационных проектов. Чем выше в рейтинге, тем сложнее там удержаться. Будем надеяться, что выполним поручение губернатора, отработаем еще лучше, и в следующем году в рейтинге не упадем», — рассказал министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Федеральные власти, ориентируясь на рейтинг, понимают, каким субъектам РФ нужна помощь в виде новых практик и инструментов. Это своего рода лакмусовая бумажка, отражающая успешные субъекты, у которых можно поучиться, и регионы, которым нужна помощь.