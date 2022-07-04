Челябинская область и Казахстан будут совместно развивать сеть зарядных станций для электромобилей

«Россети Урал» и акимат Костанайской области подписали соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым. Встреча состоялась на площадке «Иннопром-2022». Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленности, импортозамещения, туризма. Также в рамках встречи прошло подписание соглашения о развитии зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Алексей Текслер предложил возобновить практику и провести Дни Костанайской области в Челябинске с участием бизнеса. Мероприятие может быть приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

Также, учитывая приграничное положение Челябинской и Костанайской областей, губернатор предложил провести совместную работу с туроператорами регионов и рассмотреть возможность организации туров выходного дня.

Кроме того, стороны договорились организовать обмен информацией о потребностях и возможностях в рамках импортозамещения, организовать совместные бизнес-миссии в регионах.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения между компанией «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») и ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» о совместном развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Одна из основных задач сотрудничества — развитие необходимой электрозарядной инфраструктуры пилотного международного маршрута на автодорогах А310 (Российская Федерация) и М36 (Республика Казахстан) для развития передвижения на электромобилях. В первую очередь маршрут предусмотрен для туристического трафика. В перспективе он будет полезен казахским сельхозпроизводителям в связи с возрастающим количеством коммерческого электротранспорта. В рамках сотрудничества с казахскими коллегами энергетики «Россети Урал» будут оказывать консультационную и практическую помощь по интеграции электротранспорта в современную транспортную сеть.

«Очень рад, что сегодня мы подписали практическое соглашение о развитии зарядной инфраструктуры. У нас в регионе действует 31 зарядная станция, за последние несколько лет значительно увеличилось количество электромобилей. Наш производитель — „Электромашина“ — начал серийное производство заправочных станций, сверхбыстрых — за 20 минут можно зарядить любую машину. Кроме того, мы планируем обнулить в регионе транспортный налог на электротранспорт. Соответственно, запускаем программу развития зарядной инфраструктуры. На протяжении всей трассы от Челябинска до Костаная появятся зарядные станции», — отметил Алексей Текслер.

Архимед Мухамбетов поддержал все предложения Алексея Текслера и поблагодарил губернатора за постоянное взаимодействие.

«Сегодня взаимоотношения между нашими предприятиями, торговый оборот показывают хороший, позитивный результат благодаря в том числе вашей поддержке», — уточнил Архимед Мухамбетов.