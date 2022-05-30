Завод по производству роботов построят в Челябинске

Через 7 лет машины будут полностью российскими

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг анонсировал создание в региональном центре завода по производству промышленных роботов. Выпускать их будут при ЧКПЗ. Об этом Валерий Гартунг рассказал во время эфира проекта «Большая редакция».

«Буквально через месяц будем закладывать первый камень в строительство завода промышленных роботов. В стране нет таких заводов, которые могут производить роботов с нуля. В 2019 году такая идея возникла. В 2020 году первый образец, работающий робот, продемонстрировали губернатору на ЧКПЗ. В 2021 году уже вторая генерация роботов была представлена на центральном стенде „Иннопрома“. Фурор произвели. Председатель правительства смотрел на работы. Очень были поражены и конкуренты — японцы и немцы. Когда увидели робота, который не уступает их, они занервничали», — рассказал Валерий Гартунг.

По словам депутата и экс-владельца ЧКПЗ, в этом году будет сделана предсерийная модель. Основание у роботов будет чугунным, а рука — алюминиевой. Редукторы и моторы установят от разных производителей, на смену поставщиков повлияли санкции. Валерий Гартунг отметил, что через 3 года роботы ЧКПЗ будут на 75% состоять из российских комплектующих, а через 7 лет или даже раньше — на все 100%. Промышленные роботы будут использоваться на ЧКПЗ и других производствах, где не хватает рабочих или нужно выполнять повторяющиеся задачи. Люди продолжат трудиться в направлениях, где необходимо принимать творческие решения или возможны нестандартные ситуации.

ИА «Первое областное» обратилось в пресс-службу ЧКПЗ с просьбой подробнее рассказать о создании нового производства. На момент публикации новости ответ в редакцию не поступил.

На территории ЧКПЗ опытное производство роботов-манипуляторов появилось в 2020 году. В феврале было создано ООО «Завод Роботов». В декабре в присутствии губернатора Челябинской области эта компания и немецкая фирма Kuka подписали меморандум о локализации производства компонентов промышленных роботов в Челябинске. В июле 2021 года на международной промышленной выставке «Иннопром» представили инженерный образец под названием «Миасс» — первый в России универсальный промышленный шестиосевый робот-манипулятор. В августе того же года обработкой подшипниковых колец на ЧКПЗ занялся роботизированный комплекс.

Добавим, ЧКПЗ в 2023 году начнет выпускать подшипники для грузовых железнодорожных вагонов и машин. Об этом директор предприятия Андрей Гартунг рассказывал на первом Всероссийском форуме по импортозамещению.