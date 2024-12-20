Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Кредиты уже значительно подорожали

Центральный банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Решение принял совет директоров на заседании 20 декабря, последнем в уходящем 2024 году, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

21%-я ключевая ставка была установлена 25 октября. Это исторический максимум. Ориентируясь на этот показатель, коммерческие банки устанавливают ставки по кредитам и вкладам. Первые уже значительно подорожали, даже до 40%. Большие проценты по вкладам — до 23% и выше — становятся привлекательными для сохранения средств при высокой инфляции. С понедельника, 23 декабря, кредиты и вклады будут действовать с учетом сохраненного «ключа».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что именно для борьбы с интенсивным ростом цен повышают ключевую ставку. Инфляцию намерены вернуть в 2026 году к 4% — это цель Банка России. Сейчас она по стране составляет 9,2—9,3%. В Челябинской области по итогам ноября инфляция снизилась с 7,7% до 7,5%. Цены растут на фоне высоких зарплат при дефиците кадров. Увеличилось потребление, за которым не успевает производство.

По данным ЦБ, уже формируются необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.



Президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» комментировал ситуацию. Инфляцию он назвал тревожным сигналом. Правительство и ЦБ работают над ее снижением и «приземлением» темпов. Глава государства также высказал надежду, что решение по ключевой ставке станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. При этом ответил, что Эльвира Набиуллина не сообщает ему об изменении показателя, потому что идет обсуждение на совете директоров. Окончательное решение принимается в ходе дискуссии.

Ситуацию в экономике при высокой ключевой ставке обсуждали в Челябинске на Русском экономическом форуме на профильной и центральной дискуссиях. Это крупное событие проходило в начале ноября. Вопрос поднимали также на недавних заседаниях региональных Союза промышленников и предпринимателей и Союза машиностроителей (его члены пожаловались на сложности еще на РЭФе).

ИА «Первое областное» рассказывало, как можно выгодно вложить деньги.

В 2025 году первое заседание совета директоров ЦБ по уровню ключевой ставки состоится 14 февраля. Решение будут принимать, как и ранее, с учетом инфляции и уровня кредитования.