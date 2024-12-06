Алексей Текслер: «Ситуация в экономике региона остается стабильной»

Зарплата в Челябинской области растет в хорошем темпе





Ситуация в экономике Челябинской области остается стабильной. Индекс промышленного производства за 10 месяцев 2024 года составил 99,5%, а в обрабатывающей отрасли — 100%. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на заседании Союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Прошлый 2023 год был сверххорошим: около 11% роста индекса промышленного производства, 13% роста в обрабатывающих отраслях. У нас высокая база, и мы держим эту планку, тот уровень развития, который мы достигли в прошлом году», — подчеркнул глава региона.

Уровень безработицы в регионе остается на низком уровне — 2%. По промышленному сектору количество вакансий составляет свыше 16,5 тысячи. В такой ситуации решать кадровый вопрос необходимо комплексно, использовать все возможные механизмы, включая увеличение производительности труда, роботизацию и автоматизацию производства.

Участники нацпроекта «Производительность труда» в 2023 году показали рост почти на 38%. С 2025 года проект станет федеральным. Работу Регионального центра компетенций увяжут с Центром промышленной роботизации. Он объединит производителей, потребителей и интеграторов роботов. Ожидаются меры господдержки по развитию направления.





Алексей Текслер отметил, что заработные платы в Челябинской области растут хорошими темпами — на 22,4% в номинальном и на 13,8% в реальном выражении.

По итогам года ожидается рост инвестиций до 510—515 миллиардов рублей. Это больше, чем в 2023-м, на 15% в номинальном выражении и на 8% в сопоставимых ценах с учетом инфляции.

Однако политика Центрального банка по охлаждению экономики сдерживает дальнейшее развитие. Расти в условиях высокой стоимости кредитных средств крайне сложно.

«Мы надеемся, что правительство Российской Федерации найдет баланс с Центральным банком и в следующем году макроэкономическая ситуация изменится к лучшему. Я считаю, что мы готовы к тому, чтобы продолжить рост, и в случае, если макроэкономические показатели в стране позволят, уверен, у нас будет серьезная динамика», — говорит Алексей Текслер.

С учетом ключевой ставки есть серьезные риски по инвестициям в следующем году. Это один из серьезных вызовов, который стоит перед правительством и промышленниками региона, подчеркнул губернатор.