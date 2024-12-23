В Челябинске поступят в продажу памятные монеты «Год семьи»

Выясняем, во сколько обойдется их покупка

В декабре 2024 года монетный двор Санкт-Петербурга выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Год семьи» тиражом около 3 тысяч штук. Первые партии уже разошлись по частным коллекциям москвичей и петербуржцев. Представители челябинских банков сообщили ИА «Первое областное», что в последнюю неделю декабря памятные монеты все-таки появятся в продаже в Челябинске. Выясняем, во сколько обойдется их покупка в банке и у частных коллекционеров.

Сегодня купить монету «Год семьи» челябинцы могут только на сайтах объявлений у частных коллекционеров. Ее цена снизилась за последние две недели с 20 тысяч рублей за штуку до 15 тысяч рублей.





Продают в основном жители Москвы, поэтому челябинцам придется доплатить еще и за доставку. Или подождать старта продаж в местных отделениях банков. Партнерами ЦБ по продаже памятных монет являются десятки банков, в том числе местные.

«Монеты „Год семьи“ будут доставлены с Монетного двора Санкт-Петербурга точно, по срокам — ориентировочно в последнюю неделю декабря», — сообщили нам в одном из банков Челябинска.

В федеральных банках с филиалами на Южном Урале памятные монеты распределяются по регионам в Москве, и точное количество для конкретной территории неизвестно. При этом в финансовых организациях предупреждают, что массовой продажи монет не будет, поскольку выпуск их изначально был ограниченным тиражом. По оценке коллекционеров, стоимость одной монеты «Год семьи» будет достигать 6 тысяч рублей при продаже в банке. Она зависит от цены серебра. Из него сделана монета.

«Вес монеты — 31,1 грамма серебра 925‑й пробы. При стоимости серебра в среднем 60 рублей за 1 грамм, расходы на сырье для изготовления монеты составляют примерно 1,8 тысячи рублей. Но нужно понимать, что ценность монеты гораздо выше — к стоимости сырья нужно прибавить затраты на разработку эскизов, нанесение гравировки, изготовление. Плюс учитывается ее ограниченный тираж», — говорит основатель Клуба коллекционеров Южного Урала Евгений Усенко.

По его словам, ценность памятной монеты будет ежегодно только расти, а через 50—100 лет за нее коллекционеры будут готовы заплатить большие деньги. Это как раз тот случай, когда время идет только во благо любой памятной или антикварной вещи.





«Для Центробанка любые памятные монеты — это бизнес, поскольку реализует их Монетный двор по цене выше себестоимости производства. Такие монеты не имеют отношения к инвестиционным — из серебра или золота, которые привязаны больше к весу изделия и также продаются в любом отделении банка», — пояснил Евгений Усенко.

Памятные монеты — хорошие инвестиции, а в перспективе — отличный подарок для тех, кто разбирается в истории и хочет сам соприкоснуться с ней. В коллекции челябинских нумизматов можно встретить монеты стоимостью 200 тысяч рублей и больше.

«Это так называемые коронационные монеты. Их выпускали ограниченным тиражом к церемонии коронации царских особ», — уточняет эксперт.

С одной стороны такой монеты (на аверсе) обычно размещался профиль государя, с другой (на реверсе) — монаршие предметы: скипетр, герб, держава. Стоимость коронационных монет времен правления Николая II и Александра III может достигать 200 тысяч рублей за штуку в зависимости от состояния монеты и ее номинала.





Из личного архива Евгения Усенко

Во времена правления Николая II в России был сформирован один из самых больших золотых запасов во всей истории страны, поэтому золотых монет тогда выпускали много. Были введены даже новые номиналы монет — помимо 5 и 10 рублей появились монеты 7,5 рубля, а также 15 рублей.

В настоящее время золотые монеты номиналом 7,5 рубля и 15 рублей продают на антикварном рынке за 150—200 тысяч рублей за штуку. Оценить их стоимость могут только истинные почитатели истории, поскольку из денежного оборота они уже давно ушли.