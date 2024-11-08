Алексей Текслер на РЭФ-2024 выступил с инициативами по развитию экономики при высокой ключевой ставке

Губернатор Челябинской области также предложил запустить цифровой инвестиционный рубль

На Русском экономическом форуме — 2024 в Челябинске состоялась центральная панельная дискуссия «Россия-2030: Человек. Семья. Развитие». В ней приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент «Опоры России» Александр Калинин, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, губернатор Смоленской области Василий Анохин, замглавы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв.

Алексей Текслер выступил с рядом инициатив по поддержанию и развитию экономики в условиях рекордно высокой ключевой ставки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». В конце октября Центробанк поднял ее до 21%. И подает сигналы, что ставка может вырасти еще больше.

С 1 января 2025 года в России запустят 19 национальных проектов. На их реализацию заложено более 40 триллионов рублей, вдвое больше прежнего. В национальных целях развития страны до 2030 года — сохранение здоровья и повышение благополучия граждан, увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, поддержка семьи, сокращение бедности, развитие образования, раскрытие потенциала человека, создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологического благополучия, технологический суверенитет, устойчивая и динамичная экономика, цифровая трансформация.

«Если говорить о целях и задачах, которые поставлены президентом Российской Федерации, нам важно реализовать национальные проекты и национальные цели. Подготовлено 19 национальных проектов, сейчас заканчивается подготовка единого плана достижения национальных целей, который включает в себя 93 задачи в указе президента. Нужно продолжить ранее начатые проекты по поддержке и развитию здравоохранения, образования, социальной сферы, человеческого капитала, подготовки профессиональных кадров. Развитие технологического суверенитета — это одна из основных задач, которая стоит сейчас перед нашей экономикой, правительством, регионами, бизнесом, это основа нашей безопасности»,— заявил Александр Новак.

Заместитель премьер-министра РФ также отметил, что необходимо сосредоточить усилия на поддержке привлечения инвестиций, повышение производительности труда, наращивании выпуска продукции, поддержку малого и среднего бизнеса. Работа ведется в команде вместе с регионами, законодательными органами власти, бизнесом, институтами развития. На экономику в ближайшие три года в бюджете страны предусмотрено 19,5 триллиона рублей: примерно по 6,3-6,5 триллиона рублей в год.

Также Александр Новак поблагодарил за участие в Русском экономическом форуме губернатора Алексея Текстера, который инициировал это мероприятие. На панельной дискуссии было очень интересное, живое обсуждение экономической, социальной политики и предложений, которые поступили в рамках форума по мерам поддержки, развитию социальной и экономической политики страны.

Уникальной площадкой, где можно обсудить самые насущные проблемы, которые сегодня стоят перед экономикой, назвал РЭФ губернатор Алексей Текслер. Во втором Русском экономическом форуме принимают участие около пяти тысяч человек, более трехсот спикеров.

«Вопрос развития, экономического роста — базовый, ключевой для обеспечения как технологического, так и финансового суверенитета. Не только эксперты, представители министерств, ведомств, но и бизнес активно участвует во всех дискуссиях. Это крайне важно, чтобы бизнес был вовлечен в решение всех поставленных перед экономикой задач. Форум имеет абсолютно практический смысл, по итогу мы составим перечень предложений, которые направим во все заинтересованные стороны, чтобы они были проработаны и по возможности внедрялись»,— поясняет Алексей Текслер.

Высокая ключевая ставка беспокоит регионы и бизнес. Кредитование влияет на инвестиции и развитие компаний. Александр Новак пояснил, что правительство России вместе с Центральным банком работает над снижением инфляции. Последние три месяца наблюдается ее сокращение, поэтому вероятно, что в будущем ключевая ставка будет меняться. Сейчас же высокая ключевая ставка бьет не только по спросу, но и по предложению, оборотным средствам, и в этом видится основная проблема. Все обсуждения связаны с тем, что найти баланс.

«Даже в условиях высокой ставки можно находить инструментарий, который позволял бы поддерживать инвестиционный цикл и решать те задачи, которые перед нами стоят — рост производительности труда, технологическое лидерство, при этом работая над снижением главной проблемы, из-за чего ключевая ставка высокая, — это инфляция»,— подчеркнул Алексей Текслер.

В первую очередь при высокой ставке нужно поддерживать проекты технологического лидерства. Росту производительности труда поможет роботизация. В Челябинской области уже вплотную занялись этим вопросом.

«Мы фактически создаем новую отрасль, готовы обеспечивать роботами всю нашу промышленность. Комплексно вместе с „Заводом роботов“ открываем инженерные классы в школах, факультет роботехники и мехатроники в ЮУрГУ и колледж СПО. На первый курс факультета был сумасшедший конкурс, 300 человек, ребята со всей страны. Создали федерального уровня центр компетенций по развитию робототехники, который будет работать по развитию промышленной робототехники в стране и объединять производителей, интеграторов, потребителей»,— сообщил Алексей Текслер.

НПО «Андроидная техника», известная слетавшим в космос роботом Федором, внедряет роботизированный комплекс сцепки-расцепки железнодорожных составов без присутствия человека. Это крайне актуально, в частности для того, чтобы увеличивать пропуск по БАМу и Транссибу. В рамках национального проекта предусмотрена поддержка по приобретению промышленных роботов. На предприятиях, где они внедрены, наблюдается более высокий рост производительности труда.

Александр Калинин отметил важность внедрения технологии бережливого производства в малом и среднем бизнесе. Наведя порядок и сделав цифровой тайминг, по его словам, можно высвободить деньги, которые следует направить на развитие.

Губернатор отметил, что регион воспользовался возможностями, когда иностранные компании ушли из России. Бизнес занял освободившиеся ниши, ведет импортозамещение и импортоопережение. Причем вместе с наукой. ВРП вырос в 2023 году на 11%. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее, отметил Алексей Текслер. Челябинская область была, есть и будет опорным краем нашей страны, и делать все для решения тех задач, которые сегодня ставит президент по развитию технологического суверенитета и обороноспособности нашей страны.

«Если говорить про инвестиционную активность при жесткой кредитно-денежной политике Центрального банка, есть другие механизмы и возможности, которыми надо пользоваться. Заниматься регуляторной политикой и упрощать деятельность бизнеса для повышения эффективности, производительностью труда, налоговым стимулированием. Есть инвестиционный налоговый вычет. Меры стимулирования способны давать импульс инвестиционной активности, особенно после повышения ставок по налогу на прибыль. Есть целый спектр инструментов, которым надо пользоваться. Фабрика проектного финансирования является универсальным методом поддержки проектов технологического лидерства»,— отметил Алексей Текслер.

Благодаря Фабрике проектного финансирования почти 40 проектов получили поддержку. Президент Владимир Путин принял решение увеличить объемы средств, направляемых на эти цели. Можно будет привлечь дополнительно до 2,5 триллиона рублей инвестиций.

С 2025 года повышается коэффициент по амортизации оборудования, который работает над обеспечением технологического лидерства, помогает инвестиционному процессу. Действует процесс таксономии, когда Центральный банк и институты развития помогают снижать ставку по направлениям, которые являются важными для страны. Есть и различные программы субсидирования, региональные меры поддержки.

«Я уже когда-то об этом говорил, нам нужны длинные, дешевые, доступные деньги, даже такой термин как-то озвучивал — „3Д-деньги“. Общая задача — сделать, чтобы были инструменты, по крайней мере, в тех отраслях, которые являются необходимыми и важными для достижения задачи технологического лидерства. Промышленная роботизация — это антиинфляционный инструмент. Поддерживая программу развития внедрения роботов, мы снижаем инфляцию»,— сказал губернатор.

Предлагается вернуть фондирование малого и среднего бизнеса, когда Центральный банк делал депозиты в институтах развития, за счет которых по низкой ставке кредитовались отдельные проекты. Это давало бизнесу стабильность и понимание предстоящей окупаемости. Предложение направят в ЦБ. Банк России получит и еще одну инициативу. Алексей Текслер предложил создать цифровой инвестиционный рубль.

«Так можно фондировать институты развития под конкретные проекты, например внедрение промышленных роботов, развитие собственных компетенций. Это „лечит“ инфляцию за счет роста производительности труда, помогает росту инвестиций. Цифровой рубль легко проследить до последнего потребителя, ограничить перетекание в потребительский сектор»,— пояснил губернатор.

Цифровой рубль — это новый, третий вид денег. Сейчас идет его тестирование. Счета с цифровыми рублями будут открываться на платформе Банка России, а доступ к ним станут предоставлять коммерческие банки. Использовать деньги можно будет даже без интернета. При этом среди особенностей цифрового рубля сразу указывалась прозрачность целевых платежей государства, бизнеса и частного сектора. Это важно при выплате государственных субсидий, долевом строительстве, исполнении госконтрактов и других процедурах.