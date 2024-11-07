На РЭФ-2024 в Челябинске обсудили рост инвестиций при высокой ключевой ставке

Бизнес с учетом текущих условий рассматривает разные варианты развития

Невзирая на беспрецедентные санкции, усложнения логистики и платежей, в России растет экономика. Важная часть развития — инвестиции. Зачастую они привлекаются в виде кредитов. Но они стали дорогими из-за повышения ключевой ставки. На Русском экономическом форуме в Челябинске обсудили, где взять деньги. Главная пленарная дискуссия первого дня РЭФ-2024 — «Финансы, налоги и инвестиции: больше собрать — больше вложить, где взять деньги на все», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Президент РФ поставил задачу к 2030 году увеличить объем инвестиций на 60%.





«Мы видим очень убедительные цифры экономического роста. Во многом это произошло благодаря тому, что крупный бизнес, который и раньше умел адаптироваться к кризисам, воспринял ограничения, которые были введены недружественными странами, как еще очередное испытание, более сложное, серьезное, но, тем не менее, стрессоустойчивость у бизнеса высокая»,— говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.





По его словам, российский бизнес сумел занять ниши, которые освободились после ухода иностранных компаний. Для этого пришлось инвестировать серьезные средства в то, чтобы достроить цепочки поставок, заменить поставщиков, включиться в новые технологические и сбытовые связи, в том числе с малым и средним бизнесом.

«Это процесс серьезной структурной перестройки. Это не только вклад в экономический рост, но формирование новой структуры экономики, которая основана на высокотехнологичном импортозамещении»,— добавил Александр Шохин.





Вторым важным фактором является эффективное взаимодействие крупного, среднего и малого предпринимательства. Крупные компании используют в качестве поставщиков малые и средние организации, которым оказывают разные виды поддержки — технологические, управленческие, финансовые.





Последнее зависит во многом от регуляторной политики Центрального банка и правительства страны. Речь в первую очередь о ключевой ставке, которая в конце октября выросла до максимального значения в 21%. По данным Александра Шохина, более половины опрошенных компаний откладывают инвестиции в развитие на 2026 год. Бизнес рассчитывает, что тогда ключевая ставка будет составлять более доступные 15%. Поэтому нужно найти баланс денежно-кредитной политики с поддержкой ключевых отраслей для достижения национальных целей развития.

«С помощью ключевой ставки мы влияем на совокупный спрос в экономике. И наша задача адаптировать динамику спроса к возможностям предоставления товаров и услуг в экономике. То есть мы, меняя ключевую ставку, добиваемся того, чтобы динамика спроса соответствовала динамике предложения. Именно в этом случае мы будем достигать ценовой стабильности»,— пояснил советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов.





С помощью коммуникаций Банк России решает более фундаментальную задачу — формирование и укрепление доверия к проводимой регулятором денежно-кредитной политике. Именно от доверия общества к проводимой денежно-кредитной политике, как отметил спикер, зависит ее эффективность.





«Нам будет намного проще достигать цели, если в обществе будет широкое понимание того, что ценовая стабильность — это абсолютный приоритет, и это то, что Центральный банк будет достигать в любых условиях, несмотря на любые шоки, с которыми сталкивается любая экономика. Ценовая стабильность есть и будет основным приоритетом»,— подчеркнул Кирилл Тремасов.

Высокая ставка не только замедляет рост кредитования, но и стимулирует больше сберегать. А это еще один очень важный фактор, который позволяет охладить перегретый сейчас совокупный спрос. При этом Кирилл Тремасов подчеркнул, что даже если снизить ключевую ставку, кредиты не станут дешевыми. С учетом высокой инфляции банки будут добавлять к низкой ключевой ставке свои повышенные ставки.





Все планирования, которые бизнес осуществляет на ближайшие перспективы — один-два-три года — будут исходить из тех ставок налога, которые предусмотрены новой шкалой. Такое мнение высказал статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

«У бизнеса есть уже понимание об объеме доступных средств для инвестиций и прочих целей. Все налоговые изменения понятны. На 95% они охватывают то, что мы планировали на этот год. Возможна донастройка отраслевая, но широкомасштабных изменений больше не планируется. Мы в активных переговорах с Объединенными Арабскими Эмиратами касательно заключения соглашения об избежание двойного налогообложения, которое коснется не только компаний государственного сектора, но и частного. Я думаю, что мы в 2025 году финализируем договоренность»,— рассказал Алексей Сазанов.

Он также отметил, что Минфин не может оказывать поддержку всем секторам экономики, и в текущих условиях фокусируется на тех отраслях, которые способствуют достижению целей технологического суверенитета.





Центральный банк пытается снизить накачку кредитами экономики, поскольку это один из рычагов разгона инфляции. Бизнес ищет другие источники финансирования, отметил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«У нас мощнейший бюджетный импульс. Коллеги, у нас никогда таких бюджетных импульсов не было. И ведь когда мы говорим о том, что бюджет следующего года 40 триллионов, я напомню, что еще совсем недавно он был меньше 30 триллионов. Соответственно, больше 10 триллионов не только изымается из налогоплательщиков, но они и возвращаются в экономику. Больше того, у нас бюджет дефицитный. Я вообще считаю, что бюджет любой нормальной страны должен быть дефицитным. Потому что, если мы профицитный плановый бюджет имеем, то фактически изымаем деньги из реального сектора и откладываем куда-то, в том числе в другие страны»,— пояснил он.





Многие предприятия получат заказы, за счет чего будет проведено технологическое перевооружение. С ними могут работать малые компании. Еще одними источниками инвестиционного развития являются акционерный и венчурный капиталы. Поощрять инвестиции же можно через фискальное стимулирование, а заодно и снижать административную нагрузку. Большая ставка в развитии экономики делается на свободные экономические зоны.





«Все, что сейчас делается, приведет к тому, что в первом полугодии 2025 года мы получим нулевой или отрицательный объем инвестиций. Надеюсь, на 2026–2027 годы правительство выработает какие-то стимулирующие меры. В 2025 году прибыли из-за роста налогов станет меньше. Процентные ставки станут больше. Предприятиям придется выживать, чтобы обеспечивать текущие расходы, зарплаты»,— заявил главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач.





В Челябинской области реализуется весь комплекс действующих нацпроектов. Кроме того, правительство региона активно участвует в подготовке новых нацпроектов, которые заработают со следующего года. В Челябинской области реализуются одни из лучших мер поддержки экономики и промышленности за счет качественной инфраструктуры, особое внимание которой уделяет лично губернатор Алексей Текслер.

«Это наш центр „Мой бизнес“, который когда-то был эталонным и модельным для запуска нацпроекта, Фонд развития промышленности и реализуемая программа производительности труда, Агентство международного сотрудничества. Совсем недавно была церемония в Москве, где, я считаю, регион заслуженно получил награду как лидер по реализации у нас проекта „Производительность труда“. У нас широкая линейка инструментов поддержки кредитования бизнеса через микрофинансовую организацию, Фонд развития промышленности. Это, прежде всего, малое и среднее предпринимательство»,— рассказал первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.





В рамках поддержки бизнеса идут докапитализация Фонда развития промышленности и микрофинансовой организации, предоставление льготных кредитов, субсидирование процентной ставки.

«Мы последние 2−3 года жили с теми инвестициями, с которыми должны жить постоянно. Наверное, даже и больше должны быть инвестиции, потому что не просто так в майском указе четко сказано, что инвестиции нужно дальше наращивать. Нам нужно балансировать спрос и предложение. Нам нужна более тонкая денежно-кредитная политика, которая учитывает специфику разных отраслей. Ключевая ставка должна быть единой, но давайте канализировать часть эмиссии для поддержки отраслей технологического суверенитета, конкретных проектов. В первую очередь нужно стимулировать развитие отраслей, которые помогают другим предприятиям поднять производительность труда. Это позволит решать проблему нехватки кадров. Таким образом мы будем оказывать более мягкое влияние на снижение инфляции. Этой работой уже занимается правительство РФ через систему субсидирования»,— пояснил первый замгубернатора.





Добавим, что участники сессии сошлись во мнении, что как можно больше решений должно приниматься в диалоге бизнеса и власти. Одной из площадок общения и стал Русский экономический форум, который второй раз принимает Челябинск.