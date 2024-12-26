В Челябинской области подорожали овощи, молочная продукция, косметика и сотовая связь

Инфляция в регионе заметно выросла

В ноябре 2024 года инфляция в Челябинской области составила 8,26%. В октябре она была на уровне 7,46%, сообщили ИА «Первое областное» в челябинском отделении Банка России. Региональный показатель выше, чем по Уральскому федеральному округу (8,18%), но ниже, чем по России (8,88%). Ускорение инфляции на Южном Урале произошло из-за сокращения предложения товаров, роста затрат производителей и высокого потребительского спроса. Еще одной причиной стало ослабление рубля.





Прирост цен на продовольственные товары в ноябре составил 7,79% после октябрьских 6,94%. Подорожали картофель, белокочанная капуста, морковь и репчатый лук. Предложение этих овощей в магазинах было ниже прежнего из-за недостаточного урожая при неблагоприятных погодных условиях. Огурцы подорожали из-за роста издержек тепличных комплексов, в том числе на электроэнергию. А снижение цен на помидоры замедлилось.





Издержки производителей молока и молочной продукции увеличились из-за подорожания комбикормов, упаковки и транспортировки, а также повышения зарплат в условиях нехватки кадров. Вместе с этим снизились объемы выпуска сырого молока. В результате ускорился рост цен на питьевое молоко, сметану, творог и творожные сырки.





Цены на непродовольственные товары выросли с 3,6% до 4,08%. Бензин дорожает из-за сокращения предложения на внутреннем рынке и роста издержек нефтепереработчиков. Парфюмерия и косметика подорожала, потому что поставщики в условиях повышенного спроса переносили в цены свои издержки, возросшие из-за подорожания логистики и ослабления рубля.





Прирост цен на услуги в ноябре увеличился до 13,85% после 12,84% в октябре. Абонентская плата за сотовую связь подросла на фоне увеличения затрат операторов на обслуживание оборудования, расширение и модернизацию сетей, а также на оплату труда персонала. Из-за высокого спроса и ослабления рубля подорожал отдых в Турции.