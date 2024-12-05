Доллары, вклады, недвижимость, акции: куда челябинцам вложить деньги

Удорожание валюты вызвало ажиотажный спрос на нее

Курс доллара в середине ноября перешагнул отметку в 100 рублей, а после продолжил расти в цене. По данным на сегодня, 5 декабря, доллар продают по курсу 104,24 рубля за штуку. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, стоит ли челябинцам менять рубли на доллары и сколько на этом удастся заработать.

«Сегодня поступает много обращений по поводу покупки долларов. Люди интересуются, удастся ли заработать на разнице курса валют, тем более мы видим, что доллар вырос в цене. Его можно купить в среднем по 105 рублей за штуку. Есть мнения в интернете, что весной 2025 года доллар можно будет продать по 129—130 рублей. Но нужно быть осторожнее с прогнозами. Дело в том, что в настоящее время ситуация на финансовом рынке сильно зависит от геополитики. Не стоит также забывать и о Центробанке, который способен влиять на курс за счет своих механизмов», — говорит директор компании «Финам» Фаиль Юсупов.

По его словам, в 2025 году курс валюты будет удерживаться на уровне 100—102 рубля за один доллар.

«По моему мнению, покупка долларов — это всегда хорошая идея, главное — покупать их наличкой и брать новые „синие“ доллары, поскольку старые, так называемые „белые“ доллары, уже не принимают во многих банках. Для реализации бюджета РФ в следующем году доллар должен быть порядка 115—120 рублей, соответственно задел для роста валюты еще есть. Значит, доллар продолжит рост в начале 2025 года», — считает независимый инвестиционный советник Игорь Файнман.

По его словам, еще одним перспективным вариантом для приумножения накоплений после роста ключевой ставки стали депозиты в банках, предлагающих разместить деньги под 21—23% годовых.

«Лучше оформлять краткосрочные депозиты, максимум до марта 2025 года. Это позволит избежать рисков, если в 2025 году ЦБ начнет резко снижать ключевую ставку. В этом случае мы можем получить сложности с возвратом денег с депозитов. Возможны задержки выплат. Поэтому размещаем деньги на депозите до марта 2025 года, а после покупаем на эти накопления недвижимость, которая значительно подешевеет к тому времени»,— говорит Игорь Файнман.

Чтобы избежать ошибки в инвестиционной стратегии, нужно перестать вкладывать деньги в «одну корзину». Наиболее оптимальный вариант — разбить сумму на несколько частей, выбрав разные источники инвестиционного дохода.

«Купите на часть собственных средств доллары, остальные деньги положите на депозит в банке под 20—21% годовых, купите облигации, если планируете инвестировать долгосрочно. Сегодня это самый оптимальный вариант для частных инвесторов», — считает Фаиль Юсупов.

По словам доцента кафедры прикладной экономики ЧелГУ Ильи Данилова, приобретать доллары не стоит, поскольку заработать на их покупке не получится: есть множество механизмов для искусственной коррекции курса валюты на финансовом рынке.

Более того, некогда надежные способы сохранения и приумножения денег потеряли свою актуальность.

«Покупка недвижимости сегодня — одна из самых плохих инвестиций, поскольку в будущем могут возникнуть большие трудности с продажей уже не нового жилья. Покупать акции тоже не стоит, поскольку мы сегодня наблюдаем обвал рынка акций, причем настолько мощный, что хочется плакать. Для краткосрочных инвестиций лучшим вариантом будет оформить вклад под проценты в банке. Это понятный способ приумножения накоплений, без внешних рисков и каких-либо сложностей», — считает Илья Данилов.

Эксперты уверены, что ажиотажный спрос на покупку долларов скоро утихнет, а рубль уже уверенно вышел на траекторию к укреплению. Последние дни доллар теряет в цене.

Эта информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).