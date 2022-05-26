Банк России снизил ключевую ставку до 11%

На решение повлияло замедление роста цен

Совет директоров Банка России на заседании 25 мая принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых. Решение связано с замедлением темпов роста цен, говорится в официальном сообщении регулятора.

«Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — подчеркнули в пресс-службе Центробанка.

В Банке России отмечают, что приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

Как сообщает регулятор, внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности снизились, это позволило смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 10 июня. Регулятор не исключает дальнейшего снижения показателя. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 году снизится до 5—7% и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%. На заседании 18 марта совет директоров сохранил показатель. После началось снижение. 8 апреля ключевую ставку установили в размере 17% годовых. Она влияет на размер платежей по всем видам кредитов и доходность по вкладам и накопительным счетам.