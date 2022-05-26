Сотрудница структуры челябинского Минобра пойдет под суд по делу о взятке

По версии следствия, Елена Морданенко получила деньги от коммерсанта

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Под суд пойдет руководитель Регионального центра оценки качества и информатизации образования при министерстве образования и науки Челябинской области Елена Морданенко. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемая в период с 2019 по 2021 год получила 350 тысяч рублей от предпринимателя за заключение контракта на поставку офисной техники.

Преступление выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты региона. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли УФСБ и ГУ МВД по области.

Елена Морданенко находилась под домашним арестом.