Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Это позволит предотвратить неконтролируемый рост цен

Совет директоров Банка России на очередном заседании 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку в 20% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. До этого уровня показатель увеличили 28 февраля в связи с кардинальным изменением внешних условий для российской экономики. Ключевая ставка влияет на размер платежей по всем видам кредитов и доходность по вкладам и накопительным счетам.

«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг»,— пояснили в пресс-службе Центробанка.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий.

По недельным оценкам Банка России с начала марта фиксируется ускорение инфляции. На росте цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля. Возвращение годовой инфляции к 4% ожидают к 2024 году.

Также, по данным регулятора, ставки по депозитам существенно выросли, что восстановило приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировало спрос населения на наличность. Из-за ужесточения условий банковского кредитования, вызванного ростом кредитных ставок и требований к заемщикам, ожидается ослабление кредитной активности. Также, по оценке Центробанка, в ближайшие месяцы в России произойдет снижение ВВП.