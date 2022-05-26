Челябинский суд взыскал 3 млн рублей моральной компенсации с водителя, сбившего пешехода

Потерпевший получил инвалидность I группы бессрочно

Центральный районный суд Челябинска с учетом заключения прокурора взыскал моральную компенсацию 3 миллиона рублей с водителя, который сбил пешехода в сентябре 2019 года. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в прокуратуре региона.

В феврале прошлого года водителя признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

29 сентября 2019 года автомобилист сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшему установили инвалидность.

«Истица, мать пострадавшего, которая также является инвалидом III группы, по настоящее время постоянно несет расходы на уход и содержание сына», — рассказали в прокуратуре.

Решение не вступило в законную силу.