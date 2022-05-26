В Челябинске благоустроят сквер напротив ТРК «Родник»

На берегу реки Миасс обустроят площадку для выгула собак

В Калининском районе Челябинска в этом сезоне благоустроят 11 дворов и территорию сквера, что расположен между улицами Университетская Набережная, Чайковская, Братьев Кашириных и Северо-Крымская. Глава района Сергей Колесник для телеграм-канала мэрии города рассказал, как будут выглядеть обновленные пространства и какую роль в проведении работ сыграли сами жители.

Парк, который примыкает к реке Миасс, расположился на площади более 30 тысяч кв. метров. Он давно требовал ремонта, работы предстоят большие, поэтому их разбили на несколько этапов.

«Зоны участка были сохранены на основании результатов опроса жителей. Здесь будут обустроены спортивные площадки для игры в хоккей, баскетбол, зоны для занятий с тренажерами и воркаутом. Остается площадка для проведения концертов и массовых мероприятий, сохраняются детские площадки», — пояснил глава Калининского района Сергей Колесник.

Он также уточнил, что по поручению губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой в восточной части парка спроектировали площадку для выгула собак.

В Калининском районе этим летом также благоустроят 11 дворов на общую сумму более 43 млн рублей. Совет дома и собрания собственников жилья определили, где будут обустроены новые парковочные места, установлены малые архитектурные формы, отремонтированы дворовые проезды.

Всего в Челябинске, по данным мэрии, обустроят около 300 дворов. Результаты работ горожанам обещают представить на оценку уже этой осенью.

Напомним, в Челябинске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» горожане выбрали объекты благоустройства на 2022 год. Так, в городе начались работы по благоустройству сквера у ДК «Станкомаш». А у ДС «Юность» строят новую площадку для скейт-парка.