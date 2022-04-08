Центробанк снизит ключевую ставку до 17%

Решение принято из‑за укрепления курса рубля и замедления роста цен

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 3 процентных пункта — с 20% до 17% годовых. Оно вступит в силу с 11 апреля. Регулятор решил ослабить денежно-кредитную политику на основании данных этой недели — курс рубля начал укрепляться, рост цен замедлился, говорится в официальном сообщении ЦБ РФ.

При этом риски для финансовой стабильности страны сохраняются, считают в ЦБ РФ. Годовая инфляция в ближайшее время продолжит расти.

«Последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски. Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — говорится в сообщении регулятора.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля.

Совет директоров Банка России на очередном заседании 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку в 20% годовых. До этого уровня показатель увеличили 28 февраля в связи с кардинальным изменением внешних условий для российской экономики. Ключевая ставка влияет на размер платежей по всем видам кредитов и доходность по вкладам и накопительным счетам.