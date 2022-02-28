Банк России повысил ключевую ставку до 20%

Решение связано с риском роста инфляции и девальвации рубля

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения»,

— заявили в ЦБ РФ.