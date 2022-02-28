Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля до 20% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Это исторический максимум. Предыдущий рекорд в 17% был достигнут в 2015 году. Резкий рост связан с кардинальным изменением внешних условий для российской экономики. Ключевая ставка влияет на размер платежей по всем видам кредитов и доходность по вкладам и накопительным счетам.
«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — заявили в ЦБ РФ.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
В последний раз Банк России повышал ключевую ставку до 9,5% годовых. Это был максимум за последние пять лет.
В Челябинской области, по данным Росстата, в январе инфляция выросла на 0,99% по отношению к предыдущему месяцу и составила 7,65%. Цены на продовольствие увеличились на 1,36% к предыдущему месяцу и на 9,47% к январю прошлого года, что на 1,62 п. п. ниже, чем по РФ. Непродовольственные товары подорожали на 0,16% и 6,3% соответственно, что на 2,43 п. п. ниже, чем по стране. Цены на услуги выросли на 1,6% и на 5,5% соответственно. Эти показатели сопоставимы с данными по РФ.
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