В России стремительно молодеет рак груди

Патология встречается даже у поколения зумеров

В России отмечено прогрессирование онкологии молочных желез: за прошедшие девять лет патология помолодела и стала ведущим раковым заболеванием среди женщин.

За период 2015—2024 годов доля рака молочной железы уверенно держится на уровне 22—23% от всех онкозаболеваний: каждым пятым выявленным случаем онкологии у женщин становится рак груди. По данным статистики Росстата, рост рака молочной железы также опережает увеличение общей онкозаболеваемости у женщин: 26,9% против 17,9% соответственно за время 2015—2024 годов.

Онкологи называют среди основных причин болезни осложнения после коронавируса, гормональные сбои и нарушения деятельности щитовидной железы, а еще моду на увеличение груди посредством имплантов. Медики говорят, что рак не формируется от самих изделий, но они способны провоцировать и усиливать течение воспалительных процессов в тканях, что и порождает опухоли.

Врачи также сообщают, что болезнь резко омолодилась: ранее средним возрастом выявления онкологии молочных желез был диапазон 40—55 лет, теперь рак находят и среди поколения зумеров, а особый риск у девушек, имеющих пристрастие к курению.

В Минздраве России подтверждают, что рак груди стоит на первом месте в структуре онкопоражений у женского населения и в нашей стране, и во всем мире. Растет количество случаев этой патологии еще и потому, что улучшилась ее выявляемость и большее число женщин стало вовлекаться в программы диагностики.

