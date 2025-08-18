Самообследование груди — первый шаг к предотвращению онкологии

Какие симптомы указывают на патологию молочных желез

Маммологи рекомендуют каждой женщине проводить регулярную самодиагностику молочных желез с целью обнаружения ранних изменений при развитии заболевания. Это, конечно, не заменяет врачебного осмотра и медицинских обследований, но является первым жестом заботы о своем здоровье.

Женщинам репродуктивного возраста лучше проводить осмотр в конце менструации, когда грудь менее опухшая и мягче на ощупь. Для женщин в менопаузе можно выбрать фиксированную дату, например, первое число каждого месяца.

Сначала следует осмотреть свою грудь перед зеркалом. Стойте прямо, опустив руки вдоль тела, и затем поднимите их над головой. Обратите внимание на форму и симметрию, контуры груди, кожные изменения: покраснения, сухость или шелушения кожи, неровности, ямки, втянутость соска или его оттяжение, выделения из него или другие признаки. Сравните обе груди между собой.

«Подушечками пальцев совершайте массирующие, вращательные движения — делайте небольшие круги, изменяя интенсивность нажима, чтобы различить возможные мягкие и твердые образования. Обследуйте так каждый сектор молочной железы и подмышечную область тоже. Проверять состояние груди будет комфортнее в душе, с использованием воды и геля», — говорят маммологи.

Обнаружив описанные выше признаки, а также болезненность груди, не связанную с фазой менструального цикла, уплотнения, увеличение лимфатических узлов в области подмышек или ключиц, отечность, повышение температуры молочных желез, нужно сразу обратиться к врачу.

Важно учитывать, что возраст, отягощенная наследственность, наличие генетических мутаций, гормональные факторы, такие как длительная менструация с ранним началом и запоздалой менопаузой, отсутствие беременности или поздние беременности, имеющиеся доброкачественные заболевания груди в анамнезе способны повысить риск формирования онкопатологии.

Помните, посещать гинеколога для осмотра и обследований нужно не реже одного-двух раз в год даже при отсутствии жалоб.

