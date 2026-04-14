Встреча с лосем смертельно опасна для автолюбителей

Шансы выжить при столкновении минимальные

Встреча с лосем на трассе может стать фатальной. Из-за особенностей строения тела при ударе животное падает на лобовое стекло — у водителя шансы выжить при таком столкновении минимальные. Об этом со ссылкой на охотоведов сообщает портал Om1.ru.

Чтобы избежать трагедии, при появлении лося у дороги или на проезжей части необходимо строго соблюдать несколько правил:

— немедленно сбросить скорость, вплоть до полной остановки;

— не пытаться объехать животное на высокой скорости и не приближаться к нему;

— не использовать звуковой сигнал, дальний свет или резкие движения — это может спровоцировать лося на агрессию;

— покинуть опасный участок следует плавно, на минимальной скорости и только после того, как животное отойдет на безопасное расстояние.

Если вам кажется, что лосю требуется помощь, ни в коем случае не вмешивайтесь самостоятельно. Любое изъятие дикого животного из естественной среды без разрешения является правонарушением.

Если водитель все-таки собьет лося, ему придется возмещать материальный ущерб государству. А за оставление места аварии грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток.