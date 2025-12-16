Каким женщинам нужно сделать маммографию раньше 40 лет

Обследование бывает необходимым и без наличия жалоб

Маммография — это рентгенологический метод диагностики молочных желез, который показан каждой женщине после 40 лет с профилактической целью периодичностью раз в один-два года, а после 50 — рекомендован ежегодно. Однако онкологи отмечают, что рак молочной железы стали чаще выявлять у пациенток в возрасте до 35, потому иногда маммографию стоит провести раньше.

«В обязательном порядке сделать маммографию необходимо женщинам, у которых есть отягощенный семейный анамнез, — если у ближайших родственниц была онкология груди, дожидаться 40 лет не нужно. Также женщинам с лишним весом и крупными молочными железами эффективнее будет пройти именно маммографию, поскольку данный метод является более информативным, нежели УЗИ», — предупреждают маммологи.

Если женщина живет в состоянии хронического стресса, ведет нездоровый образ жизни, имея вредные привычки, она тоже более подвержена онкопатологии.

Затруднить диагностику посредством ультразвука может наличие имплантов в груди или послеоперационных шрамов — в таких ситуациях маммография тоже будет предпочтительнее.

Даже при отсутствии жалоб нельзя пренебрегать регулярным скринингом — проводить периодическое самообследование желез, проходить диспансеризацию, записываться на УЗИ или маммографию, ежегодно проверяться у гинеколога, а при малейшем подозрении на отклонения брать направление к маммологу.

