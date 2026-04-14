Движение помогает защитить кости от остеопороза

Что становится провокатором болезни

Остеопороз — это системное заболевание, при котором уменьшается плотность всей костной ткани в теле человека. Патология делает кости хрупкими и пористыми, словно губка, что повышает вероятность переломов даже при минимальной травматизации.

В зоне риска по развитию остеопороза находятся: женщины в период менопаузы; люди старше 65 лет; те, кто имеет низкую массу тела; зависимые от курения и алкоголя; пациенты, принимающие определенные препараты, например, кортикостероиды; те, у кого есть наследственная предрасположенность к болезни.

«Укрепить кости и предотвратить остеопороз поможет кальций — строительный материал для костей. Включите в рацион молочные продукты, сыр, зелень, орехи, рыбу. Если с едой не получается набрать норму, обсудите с врачом возможность приема добавок кальция», — говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Важен и витамин D — он помогает кальцию усваиваться. Старайтесь гулять при свете дня, ешьте жирную рыбу и яичные желтки. В осенне-зимний период может потребоваться прием витамина D из аптеки, но это только через анализ крови и консультацию с доктором.

«Занимайтесь регулярными и умеренными физическими нагрузками. Ходьба, бег, танцы, упражнения с весом — все это стимулирует образование костной ткани. Главное — тренироваться на постоянной основе и не переусердствовать, особенно если у вас уже есть проблемы с суставами», — отмечают медики.

Также нужно отказаться от вредных привычек, курение и злоупотребление алкоголем негативно влияют на плотность костей. И системно проходить обследования, что особенно нужно женщинам в период менопаузы и людям возраста 65+. Вовремя выявить проблему и начать лечение позволит денситометрия — неинвазивный метод измерение плотности костной ткани.

