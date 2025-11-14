Как распознать у ребенка сахарный диабет

Болезнь способна умело маскироваться

Развивающийся у детей сахарный диабет I типа может оставаться какое-то время незамеченным: «У него просто жажда, наверное, лето...», «Похудел — скачок роста» — так могут думать родители, пока заболевание будет осложнять ребенку жизнь.

Диабет I типа является аутоиммунной патологией, при которой иммунная система организма атакует и разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Инсулин необходим для того, чтобы глюкоза из пищи попадала в клетки и использовалась в качестве энергии. При недостатке инсулина глюкоза накапливается в крови, что приводит к повышенному уровню сахара и различным осложнениям. И это никак не связано с тем, что ребенок ел много сладкого.

«Многие родители испытывают шок и чувство вины, узнав о диагнозе. Хочу всех успокоить: вы ни в чем не виноваты. Диабет I типа — это не ошибка в питании или образе жизни. Сегодня с этим диагнозом ребенок может жить полноценно: ходить в школу, заниматься спортом, путешествовать. Да, теперь его спутник — инсулин, ведь его организм его не производит. Но современные технологии — помпы, системы непрерывного мониторинга — дают огромную свободу. Главное — научиться управлять заболеванием, и наша задача — помочь в этом всей семье», — говорит заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска, детский эндокринолог Юлия Канаева.

Распознать сигналы о диабете у ребенка можно по «правилу четырех П»:

• полидипсии — постоянной, неутолимой жажде;

• полиурии — частому и обильному мочеиспусканию, особенно ночью, вплоть до возвращения мокрых штанишек;

• полифагии — повышенному аппетиту, непокидающему чувству голода;

• похудению — ребенок много ест, но теряет вес.

Если вы заметили эти симптомы у своего ребенка, срочно обратитесь к врачу и сдайте анализ крови на сахар.

