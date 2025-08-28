Какие симптомы указывают на развитие преддиабета

Важно, что это нарушение обратимо

Преддиабетом считается состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но еще недостаточно экстремален, чтобы поставить диагноз «сахарный диабет II типа». Это критический момент, своего рода предупреждающий сигнал от организма, указывающий на повышенную вероятность формирования сахарного диабета.

«В норме после еды поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который помогает глюкозе из крови попадать в клетки для получения энергии. При преддиабете этот механизм нарушается и развивается инсулинорезистентность, когда клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину, что не дает сахару усваиваться и вынуждает его накапливаться в крови», — говорят эндокринологи.

Важно понимать, что преддиабет — это не просто «немного повышенный сахар», а состояние, требующее серьезного внимания и изменения образа жизни.

Самая коварная особенность преддиабета в том, что у большинства людей он протекает бессимптомно. Человек может годами жить с преддиабетом, не подозревая об этом. Именно поэтому преддиабет часто называют «тихим убийцей», и регулярные медицинские осмотры с проверкой уровня сахара в крови становятся критически важными, особенно для людей из группы риска.

В редких случаях могут появляться очень тонкие или неспецифические признаки, которые чаще ассоциируются с уже развившимся диабетом, но иногда они способны указать и на преддиабетическое состояние. Это повышенная жажда, потому что организм пытается вывести избыток сахара с мочой, что приводит к обезвоживанию. Учащенное мочеиспускание, особенно ночью, — следствие попыток почек избавиться от лишней глюкозы. Чрезмерный аппетит и необъяснимая потеря веса — поскольку клетки не получают достаточно энергии из-за инсулинорезистентности, и организм требует больше пищи. Выраженная утомляемость и слабость — опять же из-за неэффективного использования глюкозы клетками. Затуманенное зрение — высокий уровень сахара может влиять на хрусталик глаза. Частые инфекции кожи и мочеполовой системы, ведь повышенная концентрация глюкозы в крови становится благоприятной средой для размножения бактерий. Медленное заживление ран и порезов. Потемнение кожи в области шеи, подмышек или паха — акантоз.





Важно! Если вы замечаете у себя один или несколько этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу для обследования.

Что провоцирует преддиабет? Преддиабет развивается под влиянием комбинации генетических составляющих и образа жизни. Чем больше у вас факторов риска, тем выше вероятность развития преддиабета и в дальнейшем диабета II типа.



Основными провокаторами преддиабета называют:

• избыточный вес или ожирение — особенно опасно отложение жира в области живота — абдоминальное ожирение, которое тесно связано с инсулинорезистентностью;

• низкую физическую активность — малоподвижный образ жизни приводит к тому, что мышцы менее эффективно используют глюкозу для энергии, а также способствует набору веса;

• возраст — риск преддиабета увеличивается после 45 лет, хотя он может возникнуть и в более молодом возрасте;

• семейную историю — наличие диабета II типа у родителей или братьев/сестер значительно повышает уязвимость вашего организма;

• гестационный диабет в анамнезе — женщины, у которых был диабет во время беременности, имеют повышенную вероятность появления преддиабета и диабета II типа в будущем;

• синдром поликистозных яичников (СПКЯ) у женщин — это состояние часто связано с инсулинорезистентностью;

• высокое артериальное давление — это взаимосвязанные состояния: диабет также увеличивает риски гипертонии;

• ненормальные уровни холестерина и триглицеридов — низкий уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и высокие показатели триглицеридов;

• синдром обструктивного апноэ сна — нарушения сна имеют влияние на метаболизм глюкозы;

• неправильное питание — избыток простых углеводов, сахара и насыщенных жиров в рационе.

Преддиабет — это обратимое состояние. Изменения в образе жизни могут не только обезопасить от диабета II типа, но и вернуть уровень сахара в крови к норме. Для этого важно похудеть: даже небольшая потеря веса (5—7% от общей массы тела) может значительно улучшить чувствительность к инсулину. Регулярно выполнять упражнения: нужно не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю — это быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде. Начать правильно питаться: сфокусируйтесь на цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах, нежирных белках и полезных жирах, а вот потребление сахара, сладких напитков, рафинированных углеводов и трансжиров ограничьте. Откажитесь от вредных привычек и проходите регулярные медицинские осмотры. Врач разработает индивидуальный план действий и поможет сохранить здоровье.

Читайте также: У кого может развиться новый диабет V типа.

Смотрите еще: Какие изменения ждут организм при отказе от сахара на 30 дней.