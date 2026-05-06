Злостного алиментщика из Магнитогорска заставили погасить долг в 1,7 млн рублей

Мужчина на протяжении нескольких лет переводил ребенку всего по две тысячи

В Магнитогорске судебный пристав заставил местного жителя выплатить ребенку 1,7 миллиона рублей алиментов. Крупный долг мужчина погасил только после того, как на его недавно построенный дом наложили арест, сообщили в пресс-центре ГУ Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

На протяжении нескольких лет мужчина переводил ребенку всего по две тысячи рублей, объясняя это тем, что официальную работу найти не может, а жилья или машины у него нет. Все принимаемые приставом меры — от установления запретов до привлечения к уголовной ответственности — на магнитогорца не действовали.

«В какой-то момент пристав установил, что у должника поменялся адрес, а в собственности появился земельный участок и дом в СНТ. Статус дома — жилой с правом регистрации. Должнику объяснили, что в данной ситуации его поведение — весомое основание для возбуждения уже третьего уголовного дела. И скорее всего, в этот раз в приговоре прозвучат слова о реальном лишении свободы»,— рассказали в ведомстве.

И только после того, как алиментщику запретили проводить с недвижимостью регистрационные действия, он полностью погасил задолженность.