Вызвать ожирение может состояние кишечной микрофлоры

Всемирный день борьбы с ожирением проходит 4 марта

Ожирение — это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме, что негативно влияет на здоровье, вызывая сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, высокое артериальное давление и даже некоторые виды рака.

В России порядка 40 миллионов человек страдает ожирением, в Челябинской области ожирение имеется у свыше 15% населения.

Ожирение развивается на фоне избыточного потребления калорий, особенно из быстрых углеводов, недостаточной физической активности, а также в результате генетической предрасположенности и гормональных изменений, вызванных определенными диагнозами или препаратами.

«Исследования показывают, что генетика может играть роль в предрасположенности к ожирению. Ученые идентифицировали несколько генов, которые влияют на то, как наш организм обрабатывает пищу, и на уровень аппетита. Это объясняет, почему некоторые люди легче набирают вес, чем другие», — говорят диетологи.





Недавние научные данные показывают, что состав кишечной микрофлоры тоже воздействует на склонность к ожирению. Разные виды бактерий в кишечнике либо способствуют, либо препятствуют накоплению жира, а также отражаются на обмене веществ.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, ожирение диагностируется, если индекс массы тела (ИМТ) человека равен или превышает 30. Предожирение (избыточная масса тела) ставится при ИМТ от 25 до 29,9. Эти категории помогают специалистам определить уровень риска для здоровья и разработать индивидуальный план лечения каждому пациенту. Для расчета ИМТ нужно вес (кг) поделить на рост (м²).

Если ваш ИМТ превышает показатель в 25, следует принять меры для снижения веса. Когда значения приближаются к 30, лучше не откладывать и обратиться к врачу для установления причины набора массы и предотвращения ожирения.