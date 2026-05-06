Преподаватель ЮУрГУ Ольга Лазорак выяснила, как искусственный интеллект влияет на критическое мышление студентов. Оказалось, если использовать нейросети осознанно и проверять результат, то мышление развивается. А если бездумно — страдает. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В эксперименте участвовали 53 первокурсника. Они делали презентации на английском с помощью ИИ, но с жестким условием: все, что сгенерировала программа, нужно было перепроверить, переосмыслить и переделать.
Во время проверки своих презентаций студенты заметили, что нейросети искажают факты, выдумывают источники и выдают странное оформление. Студенты начали сомневаться в результатах работы искусственного интеллекта. Однако пользоваться нейросетями им по-прежнему нравится. Правда, теперь студенты видят не только плюсы (быстрый поиск, красивая картинка), но и минусы: ссылки в никуда, странные цвета, примитивную структуру.
«Нашей целью было спровоцировать молодежь на более активную мыслительную деятельность. Надеюсь, и дальше студенты будут критически подходить ко всей информации, получаемой от ИИ», — замечает Ольга Лазорак.
Результаты исследования уже рекомендовано использовать на курсах информационной грамотности. Запрещать нейросети в учебе бесполезно, но учить с ними работать — необходимо.
