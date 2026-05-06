Преподаватель ЮУрГУ доказала, что искусственный интеллект развивает критическое мышление

Но при условии, что результаты его труда перепроверяют

Преподаватель ЮУрГУ Ольга Лазорак выяснила, как искусственный интеллект влияет на критическое мышление студентов. Оказалось, если использовать нейросети осознанно и проверять результат, то мышление развивается. А если бездумно — страдает. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В эксперименте участвовали 53 первокурсника. Они делали презентации на английском с помощью ИИ, но с жестким условием: все, что сгенерировала программа, нужно было перепроверить, переосмыслить и переделать.

Во время проверки своих презентаций студенты заметили, что нейросети искажают факты, выдумывают источники и выдают странное оформление. Студенты начали сомневаться в результатах работы искусственного интеллекта. Однако пользоваться нейросетями им по-прежнему нравится. Правда, теперь студенты видят не только плюсы (быстрый поиск, красивая картинка), но и минусы: ссылки в никуда, странные цвета, примитивную структуру.

«Нашей целью было спровоцировать молодежь на более активную мыслительную деятельность. Надеюсь, и дальше студенты будут критически подходить ко всей информации, получаемой от ИИ», — замечает Ольга Лазорак.

Результаты исследования уже рекомендовано использовать на курсах информационной грамотности. Запрещать нейросети в учебе бесполезно, но учить с ними работать — необходимо.

