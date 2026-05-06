Ряд авиарейсов задерживается на прилет и вылет в Челябинске 6 мая

Российские аэропорты налаживают расписание после вводимых ограничений

Сегодня, 6 мая, утром в аэропорту Челябинска задерживаются несколько рейсов в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

На 12 часов задержали рейс ДР 324 Челябинск — Сочи: самолет должен был вылететь в 19:35 5 мая, а отправится в восьмом часу утра 6-го.

На 5 и 4 часа задерживаются рейсы ДР 414 и ДР 6570 в Москву из-за позднего прибытия самолетов. Парный рейс СУ 1093/СУ 1093 Москва — Челябинск — Москва отменен.

На полтора часа задерживается утренний рейс А4 6123 из Минеральных Вод: прибытие в южноуральскую столицу перенесли с 06:10 на 07:35.

Пассажиров просят следить за расписанием на сайтах аэропортов.