Как избежать пищевого отравления в новогоднюю ночь

Важно следить за сроками хранения еды

Новогодняя ночь традиционно ассоциируется с застольем, полным разнообразных блюд. Такое изобилие требует не забывать среди веселья и пиршества о правилах и сроках хранения еды, чтобы праздничная атмосфера не была омрачена пищевым отравлением.

«Отравления чаще всего возникают из-за использования просроченных продуктов, нарушения условий хранения пищи, при неправильном приготовлении еды — недостаточной термообработке, загрязненной посуде и кухонных принадлежностях, из-за контакта пищи с грязными поверхностями», — говорят инфекционисты.

Обезопасить себя и близких от неприятностей помогут эти рекомендации:

• покупайте свежие продукты — перед покупкой обязательно проверяйте сроки годности товаров. Лучше отказаться от приобретения подозрительных продуктов даже по привлекательной цене;

• правильно храните пищу — разделяйте сырую и готовую продукцию, особенно мясо и рыбу. Храните скоропортящиеся блюда в холодильнике при температуре не выше +5°C. Перед готовкой разморозку мяса, рыбы и птицы проводите на нижней полке. Следите за чистотой самого холодильника, иногда свежие продукты могут быть обсеменены патогенами из-за немытого холодильника;

• тщательно мойте руки перед едой — регулярное мытье рук водой с мылом значительно снижает риск попадания бактерий в организм;





• готовьте еду правильно — обязательно подвергайте мясные и рыбные изделия достаточной тепловой обработке. Салаты заправляйте непосредственно перед подачей на стол;

• используйте безопасную посуду — выбирайте кухонную утварь без нарушения целостности, если на тарелке трещина — избавьтесь от такой посуды, она может не только выделять вредные вещества в пищу, но и скапливать в себе микробы. Имейте на кухне несколько разделочных досок под разные продукты, использовать одну для хлеба, овощей и мяса небезопасно. Регулярно проводите дезинфекцию поверхностей, контактирующих с пищей;

• не держите всю ночь готовую еду на столе — если все уже наелись, переложите салаты и прочие блюда в герметичные контейнеры и уберите в холод. Десерты с кремом не выставляйте на стол сразу, пусть они хранятся в холодильнике до момента чаепития;

• избегайте переедания — обжорство увеличивает нагрузку на пищеварительную систему, добавляя вероятности возникновения проблем со здоровьем. Даже при свежести и качестве продуктов организм может не выдержать, если вы будете пичкать себя сверх меры.

