От каких новогодних угощений здоровье может серьезно пострадать

Они чаще всего провоцируют пищевые отравления

Совсем немного времени остается до Нового года, и большинство семей уже озадачены составлением меню для праздничного стола. В связи с этим актуальным будет напоминание о блюдах, которые могут стать причиной отравления.

«Лидирующее место по степени опасности достается салатам типа оливье и сельди под шубой, поскольку многие просто не учитывают, что хранение многокомпонентных заправленных салатов в холодильнике не должно составлять свыше 12 часов», — предупреждают гастроэнтерологи.

Из-за высоких рисков вызывать пищевое отравление с особым вниманием следует относиться и к кондитерским изделиям с кремом, блюдам с мясными компонентами (котлетам, рулетам, холодцу, студню и заливному), домашним консервам, в частности к грибным и овощным соленьям, а еще к алкоголю — его не стоит покупать в интернете или у сомнительных продавцов.

Предупреждение не означает, что от названных позиций нужно отказаться, необходимо лишь следовать правилам личной гигиены на кухне и технологии приготовления, готовить из свежих продуктов и хранить еду в холодильнике не дольше допустимого времени.

