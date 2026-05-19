Музыкальная семья из Магнитогорска вышла в финал всероссийского конкурса

Итоговые состязания пройдут в июле в Москве

Семья Петровых принимает участие в конкурсе «Это у нас семейное». Он является частью национального проекта «Семья» и одним из самых массовых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заявки подали более 200 тысяч семей из разных регионов страны. В их числе семья Петровых. Идею главы семейства поддержали все. Илья Петров рассказывает, что они заполнили заявки и начали выполнять задания. Оформление взяли на себя старшая дочь и сын, которые увлекаются дизайном.





«В конкурсе приняли участие мои мама и бабушка. Получается, три поколения. Мы каждую неделю собирались для выполнения заданий. Было интересно, потому что мы не так часто раньше общались. Это было классно и здорово. Все надеялись на победу. Когда узнали, что прошли в полуфинал, радости не было границ. Потом нас пригласили в Екатеринбург. Мы шли не очень удачно. Даже немного расстроился. Но когда на награждении объявили нашу фамилию, я был в шоке, не ожидал, что мы прошли. Для нас было удивительно. Мы вышли в финал», — поделился впечатлениями Илья Петров.

Илья и Людмила Петровы в браке более 20 лет, воспитывают восьмерых детей. И со всеми родители находят общий язык. Илья Петров рассказывает, в чем секрет хороших, доверительных отношений.



«У каждой возрастной группы свои психологические особенности. Поэтому с совсем маленькими детьми надо вести себя как с царями. Это люди, которые управляют нами, и маленьким детям это можно позволять. Дети 4—8 лет — это наши друзья. В подростковом возрасте они должны себя ощущать деловыми партнерами, поэтому с ними надо уметь договариваться и давать возможность выбора. А вот молодежь должна перейти в свободное плавание, где ты их направляешь небольшими советами. Воспитание получилось удачным, если человек продолжает работу над собой — это одна из главных моих задач», — говорит Илья Петров.

В семье родители придерживаются правила: не запрещать все подряд, больше говорить «можно», чем «нельзя».





«Иногда родители на автомате отвечают „нельзя“, чтобы избавиться от лишних проблем. В нашей семье всегда „можно“, если „нельзя“ — это должно быть обосновано и понятно ребенку. В таком случае у него не пропадает желание советоваться с родителями. Это важный принцип. Бесполезно чему-то учить детей, если ты сам этого не достиг или какое-то качество не развиваешь. Дети на невербальном уровне считывают твою жизненную позицию. Например, ты говоришь: читайте книги, а сам их не читаешь. Они не будут читать. Учишь выстраивать диалог, а сам грубо разговариваешь. Дети учатся от тебя. Хочешь воспитать детей хорошими людьми, воспитывай себя», — поделился Илья Петров.

Илья Петров постоянно учится и развивается, чтобы стать достойным примером для своих детей. В свое время окончил электротехнический лицей по профессии «электромонтер», МГТУ имени Г. И. Носова с красным дипломом по мехатронике и робототехнике. Дополнительно получил образование как судебный строительный эксперт.



Рассказывает, в семье много увлечений. Зимой — это катание на коньках и сноубордах, летом — путешествия, загородные поездки с палатками.

А еще семья Петровых очень музыкальная. Илья Петров учился на курсах дирижеров — регента, дирижера народного оркестра. Супруга Людмила — домристка, еще играет на фортепиано, старший сын — кларнетист, дочки — скрипачки, младший сын пианист.





«Вечерами мы собираемся вместе. Разговариваем по душам и поем под гитару песни. Получается не каждый вечер, но мы стараемся», — рассказывает Илья Петров.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Петровы получили высокую государственную награду — орден «Родительская слава», сама Людмила Петрова отмечена знаком отличия «Материнская слава» II cтепени.

Автор: Ольга Аникина