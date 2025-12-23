Этот напиток обязательно должен быть на новогоднем столе

Он важен для хорошего самочувствия

Новогодняя ночь традиционно ассоциируется с застольем, изобилием блюд и напитков. Жаль только, что при таком пиршестве большинство людей забывают о важности употребления достаточного количества чистой питьевой воды. А ведь вода играет ключевую роль в поддержании здоровья организма и помогает предотвратить неприятные последствия от выпитого алкоголя.

«Алкогольные напитки обладают мочегонным эффектом, вызывая обезвоживание организма. Это связано с тем, что спирт способствует выведению жидкости из клеток, что приводит к потере влаги. Недостаток воды вызывает головные боли, сухость кожи и слизистых, усталость и плохое самочувствие утром после праздника. Запивая алкоголь водой, мы помогаем организму восполнить потерю жидкости и минимизировать негативные эффекты интоксикации», — объясняют терапевты.

Кроме того, употребление воды снижает концентрацию спирта в крови, замедляя процесс опьянения. Чем больше воды выпито, тем меньше вероятность быстрого наступления алкогольного опьянения и последующих неприятных симптомов похмелья.





Рекомендуемая норма потребления воды зависит от индивидуальных особенностей организма, массы тела и интенсивности употребления алкоголя. Врачи советуют выпивать один стакан воды (около 200 мл) после каждого бокала вина или рюмки крепкого напитка.

Поставьте рядом с собой воду, и вы не будете забывать ее пить. Также водой лучше заменить сладкие компоты, соки или газировку, которыми некоторые любят запивать крепкий алкоголь, от чего, кстати, только сильнее пьянеют — газировка, например, ускоряет всасывание алкоголя, а также дает лишнюю нагрузку на поджелудочную железу.

Чистая питьевая вода без газа дает возможность не только лучше чувствовать себя наутро после праздника, но и сократить количество выпитого спиртного. Помните: когда вы чувствуете жажду, пейте исключительно воду. Не морс, не сок, не газировку. Жажда — это сигнал организма о том, что ему нужна именно вода. И еще: необязательно выпивать с каждым тостом, иногда можно пропускать порцию алкоголя в пользу живительной воды.

