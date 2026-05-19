Последний аномально жаркий день ждет южноуральцев 19 мая перед похолоданием

Температура в регионе превышает норму почти на 10 градусов

Сегодня, 19 мая, в Челябинской области температура воздуха достигнет +30°C. Благодаря влиянию антициклона день выдастся сухим, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет солнечно и +28°C. Слабый северо-западный ветер.

В Аше градусники покажут +31°C. Малооблачно.

В Сатке температура поднимется до +28°C. Лучи солнца будут проглядывать сквозь неплотные облака.

В Бакале столбики термометров достигнут +26°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру прояснится. Почти без ветра.

Жителям Карталов и Бредов синоптики обещают солнечную погоду и умеренный восточный ветер. Потеплеет до +27°C.

В Нязепетровске — ясно и +30°C.

В среду, 20 мая, через территорию региона пронесется атмосферный фронт: пройдут дожди, немного похолодает.