Сегодня, 19 мая, в Челябинской области температура воздуха достигнет +30°C. Благодаря влиянию антициклона день выдастся сухим, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске будет солнечно и +28°C. Слабый северо-западный ветер.
В Аше градусники покажут +31°C. Малооблачно.
В Сатке температура поднимется до +28°C. Лучи солнца будут проглядывать сквозь неплотные облака.
В Бакале столбики термометров достигнут +26°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру прояснится. Почти без ветра.
Жителям Карталов и Бредов синоптики обещают солнечную погоду и умеренный восточный ветер. Потеплеет до +27°C.
В Нязепетровске — ясно и +30°C.
В среду, 20 мая, через территорию региона пронесется атмосферный фронт: пройдут дожди, немного похолодает.