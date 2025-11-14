Проводить уборку в холодильнике нужно каждую неделю

Генеральную помывку устраивают несколько раз в год

Холодильник — это важнейший бытовой прибор в каждом доме, он отвечает за сохранность продуктов питания, а значит, и за наше здоровье. Но вот о важности регулярной уборки холодильника помнят не все. А это необходимо делать с определенной периодичностью, чтобы поддерживать гигиену, предотвращать порчу продуктов и распространение бактерий. Несоблюдение чистоты может привести к неприятному запаху, появлению плесени и даже пищевому отравлению.

«Текущую уборку нужно проводить каждые 7—10 дней — протирать полки, дверцы, ящики внутри и снаружи. Частичную чистку, когда из холодильника вынимаются съемные элементы, — раз в 14 дней, а генеральную помывку с отключением от сети, полной разгрузкой и размораживанием, если того требует агрегат, — 2—3 раза в год. Также может требоваться проведение внеплановой обработки, если появился запах, скопился конденсат, например. И не забывайте про очищение резиновых уплотнителей двери», — говорят врачи-гигиенисты.

Для мытья холодильника лучше всего подходят мягкие, щадящие средства, которые эффективно удаляют загрязнения и дезинфицируют поверхности, сохраняя при этом здоровье вашей семьи.





Что можно использовать для мытья холодильника:

• раствор пищевой соды — один из лучших вариантов для удаления загрязнений и запаха. Смешайте одну столовую ложку соды с литром теплой воды и аккуратно обработайте внутренние поверхности холодильника губкой или мягкой тряпочкой;

• уксусный раствор — поможет устранить неприятный запах и обеззаразит поверхности. Соедините одну часть уксуса с двумя частями воды и нанесите смесь на загрязненные участки. После обработки обязательно промойте чистой водой и вытрите насухо;

• бытовую химию — берите специализированные жидкие средства для чистки кухонных поверхностей. Они быстро справляются с жировыми пятнами и легко смываются. Обязательно следуйте инструкции производителя и тщательно удаляйте остатки жидкости;

• пароочиститель — это современное устройство отлично справляется с глубокой очисткой холодильника, убивая бактерии и вирусы паровым воздействием. Однако применение пароочистителя требует осторожности, чтобы избежать повреждения пластиковых элементов и резиновых прокладок.

Абразивные средства, например стиральный порошок или жесткую щетку, щелочные растворы и агрессивные химические вещества, такие как хлорсодержащие отбеливатели, а также горячую воду использовать для чистки холодильника нельзя.

