В Челябинске открыли современный спорткомплекс для школы по тхэквондо «Корё»

В нем будут тренироваться около 340 человек каждый день

«Мы знаем о достижениях школы „Корё“. Знаем успехи на чемпионатах мира и на Олимпийских играх. Ваши радостные глаза, гордость за достижения школы и желание победить — это все вселяет надежду, что спорт в Российской Федерации развивается очень успешно. Спорт в Челябинске — это действительно норма жизни. Тут проводится большое количество соревнований и, самое главное, есть возможность у детей и взрослых заниматься в таких комфортных условиях»,

— рассказал Олег Матыцин.

«Сегодня у школы „Корё“ будет свой большой, уютный, комфортный дом. Мы оснастили центр современным оборудованием и будем дальше помогать в развитии. За 20 лет работы школа воспитала большое количество спортсменов, заложила серьезные традиции. Это ориентир на будущие победы»,

— отметил Алексей Текслер.