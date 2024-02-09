Сегодня, 9 февраля, в Челябинске состоялось открытие современного спорткомплекса для школы по тхэквондо «Корё». Его площадь составила свыше 1000 квадратных метров, в нем ежедневно будут тренироваться около 340 человек. В торжественном открытии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В этом году спортивной школе олимпийского резерва «Корё» исполняется 20 лет. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут проходить групповые и индивидуальные тренировки, а также соревнования различного уровня.
«Мы знаем о достижениях школы „Корё“. Знаем успехи на чемпионатах мира и на Олимпийских играх. Ваши радостные глаза, гордость за достижения школы и желание победить — это все вселяет надежду, что спорт в Российской Федерации развивается очень успешно. Спорт в Челябинске — это действительно норма жизни. Тут проводится большое количество соревнований и, самое главное, есть возможность у детей и взрослых заниматься в таких комфортных условиях», — рассказал Олег Матыцин.
Глава региона отметил, что открытие такого центра в Челябинске имеет большое значение для всего регионального спорта.
«Сегодня у школы „Корё“ будет свой большой, уютный, комфортный дом. Мы оснастили центр современным оборудованием и будем дальше помогать в развитии. За 20 лет работы школа воспитала большое количество спортсменов, заложила серьезные традиции. Это ориентир на будущие победы», — отметил Алексей Текслер.
Отметим, что ранее у школы «Корё» не было собственного здания, все тренировки проходили на арендованных площадках. Средства на строительство нового центра были выделены из регионального бюджета по инициативе губернатора.
Челябинская школа считается сильнейшей в России. В ней занимаются чемпионы Европы и чемпионы мира абсолютно во всех возрастных категориях. Здесь воспитывались первая российская чемпионка мира Ольга Иванова и серебряный призер Олимпийских игр в Токио, пятикратная чемпионка Европы Татьяна Минина.
Добавим, что сегодня, 9 февраля, в пяти регионах стартует Всероссийская зимняя спартакиада. Главным событием дня станет торжественная церемония открытия спартакиады, которая пройдет в челябинской ледовой арене «Трактор». Присоединяйтесь к прямой трансляции в 19:30 на сайте 1obl. tv.
А уже завтра, 10 февраля, в Челябинске пройдут Всероссийские массовые спортивные соревнования «Лыжня России». В состязаниях примет участие министр спорта РФ Олег Матыцин.
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