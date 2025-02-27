Звезды мирового баскетбола сразятся за кубок губернатора Челябинской области

В турнире 3×3 примет участие и знаменитый сербский «Партизан»

Команды из России, Испании, Сербии, Хорватии, Ирана, Китая и Габона сразятся за Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. Среди участников — знаменитый сербский «Партизан», а также звезда НБА и Евролиги Стефан Ласме из Габона. Онлайн-аудитория турнира соберет около миллиона человек, а проведут его 5—6 апреля и посвятят 80‑летию Победы, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.

Международный турнир по баскетболу 3×3 станет одним из главных событий спортивной весны в Челябинской области. Мало того, что на Южный Урал приедут команды из семи государств, так их общий уровень очень высокого класса.

Самым именитым станет сербский «Партизан» — один из лучших клубов в Европе. Но будет и еще один игрок топ-уровня — в составе команды из Габона сыграет опытнейший Стефан Ласме, за плечами которого матчи в НБА, Евролиге и Кубке Европы.

«На мой взгляд, баскетбол 3×3 — один из самых востребованных олимпийских видов спорта. Он доступен даже для новичков, легче собрать команду, легче найти подходящую площадку. Поэтому из него вырастают сильнейшие баскетболисты», — считает президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Проводить подобные турниры на Южном Урале не в новинку. Так, в Челябинске за последние два года прошли финал чемпионата России и Кубок страны по баскетболу 3×3, уникальным по зрелищности стал формат Кубка КОНАРа среди уральских команд — он прошел на площадке одного из цехов завода в рамках форума «ЭкспоБаскет».

Напомним также, что в прошлом году состоялся первый розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. Посетивший матчи глава региона Алексей Текслер тогда сообщил, что этот турнир станет традиционным. Победу в 2024 году одержала челябинская команда «Курчатов», а мы подготовили большой репортаж, в котором подвели итоги турнира.

В этом году Кубок губернатора будет посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под девизом: «Смелость. Сила. Победа». Кроме того, на соревнования будут приглашены команды из исторических территорий России. Они, как и в прошлом году, разыграют Кубок Солидарности.

Баскетбольный турнир пройдет в концертном зале «Таганай» (МТС Live Холл). Планируется, что здесь будут обустроены зрительские места на 5000 человек, а онлайн-аудитория превысит 1 миллион человек только в российском сегменте.