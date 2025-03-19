Стала известна программа Кубка губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3

Международный турнир пройдет в два дня и соберет звездных игроков из семи стран

Звезды мирового баскетбола из России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана поборются за Кубок губернатора Челябинской области — 2025. Международный турнир пройдет в южноуральской столице 5—6 апреля, его воочию смогут увидеть более 10 тысяч болельщиков и свыше миллиона зрителей посмотрят матчи в режиме онлайн. Сегодня, 19 марта, организаторы турнира обнародовали подробную программу предстоящего события.

Команды из семи стран будут в эпицентре внимания на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. Уже подтвердили свое участие представители России, Испании, Сербии, Хорватии, Китая, Таиланда и Казахстана. В первый день они сыграют между собой в групповом турнире, а во второй — состоятся полуфинальные и финальные поединки.

«Это будет не просто игра — это будет грандиозное событие, которое станет важной вехой в спортивной и культурной жизни нашего города. Это мощный импульс и стимул для молодежи, чтобы начать играть в баскетбол и добиться в этом виде спорта высот», — считает президент федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

В рамках мероприятия также пройдет Кубок Солидарности с участием молодежных команд из исторических территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, игры топовых команд состоятся под биты звезд хип-хопа. Одним из хедлайнеров турнира станет рэпер SODA LUV. Кроме того, выступит в Челябинске и легендарный рэп-коллектив, название которого организаторы пока не афишируют.

Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. Программа события:

5 апреля (суббота)

12:30 — 16:50 — Матчи группового этапа (вход свободный)

15:35 — Игра команды «Курчатов» (вход свободный)

17:00 — Торжественное открытие турнира (вход по билетам)

17:35 — Игра команды «Курчатов» (вход по билетам)

18:30 — Выступление хедлайнера (вход по билетам)

6 апреля (воскресенье)

14:25—18:30 — Матчи группового этапа (вход свободный)

18:30 — Слэм-данк шоу от лучших данкеров России (вход по билетам)

19:00 — Выступление хедлайнера (вход по билетам)

20:00 — Матч за 3-е место (вход по билетам)

20:20 — Финальный матч (вход по билетам)

21:00 — Церемония награждения (вход по билетам)

Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Федерация баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» при содействии Фонда поддержки спорта. Титульный партнер соревнований — «РМК-Арена».

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