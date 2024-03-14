В Челябинске тепло встречают, но очень жестко играют в баскетбол

Участники Кубка губернатора поделились своими впечатлениями о турнире и Южном Урале

Международный турнир по баскетболу 3×3 в Челябинске собрал разношерстные и самобытные команды из шести стран. Участники Кубка губернатора поделились своими впечатлениями о первом дне соревнований. Сербский парень рассказывал о выносливом характере своей нации, киргиз сетовал на генетику и сравнивал славян с азиатами, а казах поставил челябинский турнир в один ряд с элитной серией турниров FIBA-Masters.

Владимир Агабабьян взялся за проект в Беларуси, но не потерял друзей в России

Представлять этого специалиста любителям баскетбола в России нет необходимости. Во многом благодаря ему 3×3 в нашей стране совершил качественный скачок. Владимир Агабабьян долгое время возглавлял национальную сборную по баскетболу 3×3. Именно он руководил нашей олимпийской командой на Играх-2020 в Токио, где ребята завоевали серебряные медали. Поэтому его решение возглавить солигорский «Шахтер» для многих стало неожиданностью.

— Это интересный и долгосрочный проект, на перспективу, — рассказал Владимир Агабабьян корреспонденту Первого областного. — Я встретился с руководством команды, они мне рассказали о своих планах. Согласился на предложение потому, что здесь есть все условия для хорошей и качественной работы: игровой и тренажерный залы, питание, проживание, логистика и т. д. Все есть для успешной работы, роста и развития.

— Не боитесь, что президент РФБ Андрей Кириленко пригрозит вам и не разрешит вернуться в Россию?

— (Улыбается). Нет, Андрей Геннадьевич не тот человек, который будет мне грозить пальцем. У нас и сейчас отличные рабочие отношения не только с ним, но и всей большой командой РФБ. Мы — друзья!

— Много вам еще работать для того, чтобы вывести «Шахтер» до уровня топ-команд России?

— Да, нужно время. У нас ребята раньше хоть и играли в 3×3, но это баскетбол 9—10-летней давности, он сильно изменился. Нам предстоит много работать над тактикой, пониманием игры. А еще очень важно как можно чаще встречаться на паркете с сильными соперниками. Необходимо, чтобы у моих ребят появилась уверенность в себе. У них есть определенные проблемы с психологией, не всегда ребята могут справиться со своими внутренними демонами. Даже здесь, на турнире в Челябинске, я порой не узнаю команду: в одном матче она показывает высокий уровень, а в другом откровенно проваливается.

Петар Рьянак уверяет, что сербы — это очень выносливая нация

В баскетболе 3×3 Сербия — одна из сильнейших держав мира. Так было и перед Олимпиадой-2020, куда национальная команда отправилась в качестве лидера мирового рейтинга. Кстати, в Токио сербы потерпели неожиданное поражение в полуфинале от россиян и заняли итоговое третье место. У игрока Sombor Joker Петара Рьянака есть объяснение тому, почему сербы так хороши в 3×3.

— В этом виде спорта не все могут себя проявить. Баскетбол 3×3 предъявляет жесткие требования к игрокам — нужно быть очень выносливым, приходится во время матчей тратить много сил и энергии. У нас, сербов, с рождения такой характер — по-спортивному злой и упертый. Если хотим достичь чего-то серьезного, то работаем над собой так, как никто другой.

— Значит сербский чемпионат по баскетболу 3×3 у вас один из лучших. А какое место в нем занимает ваша команда?

— Мы пока скромные и неопытные, но быстро прогрессируем. Наша команда в 3×3 была основана год назад. Поэтому ребятам не хватает опыта. Но мы стараемся поднять наш уровень, привлекаем к команде новых игроков. Что касается чемпионата Сербии, то в десятку сильнейших мы точно входим!

Жаныш Адиев из Кыргызстана размышляет о генетике славян и азиатов

Команда Bishkek Team в первый день турнира в Челябинске проявить себя не смогла. Парни из Кыргызстана потерпели поражение во всех трех матчах. Возможно, они огорчены этим обстоятельством, но еще они безумно счастливы оказаться в Челябинске. Они решают здесь свои, локальные задачи и готовятся удивить всех на предстоящем чемпионате Азии по баскетболу 3×3 в Сингапуре.

— Мы не первый раз приезжаем в Россию, нас здесь тепло встречают. Но Челябинск — это что-то! Мы были приятно удивлены таким гостеприимством. Вот только в баскетбол играют русские ребята очень жестко. Как в защите, так и нападении. Но это даже хорошо, нам нравится получать такой опыт.

— То есть уровень соперников оказался выше ваших ожиданий?

— Нет, мы просто рады здесь оказаться. Соперники да, очень сильные. Мы физически им уступаем, в нашей команде стройные ребята. Наверное, все это связано с генетикой — славяне покрупнее, чем азиаты. На нашей команде базируется сборная Кыргызстана. Мы готовимся к предстоящему чемпионату Азии. Поэтому турнир в Челябинске очень важен для нас, он служит хорошей подготовкой и проверкой для ребят перед соревнованиями в Сингапуре.

Евгений Моисеев хотел снова щелкнуть по носу соперников из «Бионорда»

Магнитогорский «Металлург» уже является старожилом чемпионатов России по баскетболу 3×3. Больших титулов у команды пока нет, зато громкие сенсации она уже преподнесла. Одна из них случилась год назад, на майском тандеме в Магнитогорске. Тогда «сталевары» на своей площадке «хлопнули» пермский «Бионорд». Автор строк напомнил об этом триумфе игроку «Металлурга» Евгению Моисееву в конце беседы. Тот тут же заметно оживился.

— Да, это был крутейший для нас матч и самая яркая победа в истории клуба. Мы приехали в Челябинск для того, чтобы биться в каждом матче, «кость в кость», это не рядовой для нас турнир. Но очень хочется вновь испытать те победные эмоции. Поэтому с нетерпением ждем нового свидания с «Бионордом» (спустя полчаса магнитогорцы этот матч проиграют со счетом 10:21. — Прим. авт.).

— Как вам в целом уровень турнира?

— Отличные соревнования. По уровню представленных команд я бы сравнил их с «Претендентом» на чемпионате России. И вообще, международный турнир — это здорово! Иногда очень полезно отвлечься от зарубы с российскими соперниками. В Челябинск прилетели команды с разных стран, любопытно посмотреть на них, получить новый опыт, окунуться в другую атмосферу турнира.

— Скаутингом занимались или знакомились с соперниками прямо по ходу игр?

— Индивидуальные качества ребят мы не знали, старались плясать от своей игры. У нас есть свои наработки и базовые комбинации. Правда, они не всегда в играх работают (улыбается). Но нужно стремиться к тому, чтобы доводить все наши действия до автоматизма. Здесь понравились ребята из Китая. Да и сербы предложили бешеный ритм игры, мы к нему оказались не готовы.

Денис Бергман считает, что турнир в Челябинске соответствует уровню FIBA-Masters

Скромные результаты в первый день турнира показала команда Mao Team из Казахстана. Лишь в поединке с «Металлургом» у горячих степных парней был шанс зацепиться за победу. Но игрок команды Денис Бергман не унывает. Ему 31 год, славная карьера в баскетболе 3×3 осталась позади (это он так считает), в каких только командах он не играл. Ему есть что и с чем сравнивать.

— Сейчас я уже играю больше для души, хотя раньше серьезно 3×3 занимался, амбициозные планы строил, — признался Денис Бергман. — В моей карьере было много турниров. И знаете, какая меня мысль сейчас посетила? Кубок губернатора в Челябинске — это прям топ, высший уровень! Он соответствует турнирам FIBA-Masters — престижной серии соревнований. Ну и знаете, просто приятно, когда принимающая сторона встречает тебя с хлебом и солью, в народных костюмах. Это подкупает. Сама атмосфера вокруг соревнований, большое количество зрителей на трибунах, яркая церемония открытия… Казалось бы, я уже столько всего видел в баскетболе, но Челябинск меня очень удивил.