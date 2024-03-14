Баскетбольный клуб «Курчатов» завоевал Кубок губернатора Челябинской области

Хозяева турнира в финальном матче выиграли у белорусского «Шахтера» со счетом 21:13

Сегодня, 14 марта, в южноуральской столице завершился международный турнир по баскетболу 3×3. Победителем Кубка губернатора Челябинской области стал клуб «Курчатов». В финальном матче хозяева соревнований выиграли у белорусского «Шахтера» и завоевали главный трофей. Бронзовым призером турнира стал пермский «Бионорд», который в утешительном финале выиграл у сербского клуба Sombor Joker.

В дневной части соревнований прошли четвертьфинальные поединки. Однако острой борьбы и соперничества в них не получилось. В двух парах победители и вовсе не дали своим оппонентам набрать и 10 очков.

Куда более напряженными и зрелищными получились полуфинальные поединки. В первом из них встретились солигорский «Шахтер» и клуб из Сербии Sombor Joker. Здесь шла настоящая «заруба» и жесткая игра, в которой удача могла улыбнуться любой из команд.

Лишь ближе к концовке обозначали свое преимущество баскетболисты из Беларуси. При счете 20:11 подопечные Владимира Агабаньяна позволили соперникам провести несколько удачных атак, а поставили точку точным дальним броском — 22:15.

Еще более захватывающим получился второй полуфинал, в котором встретились две российские команды — «Курчатов» и «Бионорд». Очевидным фаворитом в этом противостоянии был пермский клуб, в составе которого представлены топовые игроки во главе с призером Олимпийских игр Александром Зуевым. Однако челябинцы показали свою лучшую игру и заслуженно одержали победу — 18:14.

Баскетбол 3×3. Кубок губернатора Челябинской области. Плей-офф

Четвертьфиналы:

«Шахтер» (Беларусь) — Mao Team (Казахстан) — 21:5.

Sombor Joker (Сербия) — Team Shandong (Китай) — 16:12.

«Курчатов» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 21:11.

«Бионорд» (Пермь) — Bishkek Team (Кыргызстан) — 21:7.

Полуфиналы:

«Шахтер» (Беларусь) — Sombor Joker (Сербия) — 22:15.

«Курчатов» (Челябинск) — «Бионорд» (Пермь) — 18:14.

Завершали вечернюю программу турнира шоу с показательными выступлениями команды Playmaker, а также выступление музыкального исполнителя Рамиля. А затем настало главное — малый и большой финалы Кубка губернатора.

В матче за 3-е место получился равный и напряженный поединок с огненной концовкой. «Бионорд» контролировал ход игры, но сербы показали, что с характером у них все в полном порядке. Они выровняли положение, и все решалось в концовке. Несколько попыток издали обе команды не реализовали, а точку поставил один из лидеров «Бионорда» Павел Казакевич.

Ну и наконец — финал! «Курчатов» vs «Шахтер». Обе команды без раскачки начали поединок, завершив по две свои атаки результативными бросками. У хозяев два точных двухочковых попадания на счету Матвея Яна. Некоторое время шла равная борьба, однако затем белорусы стали «подседать» физически, они просто не успевали за быстрыми атаками челябинцев.

При счете 9:7 сумасшедший дальний бросок на исходе атаки и при сопротивлении соперника удался все тому же Матвею Яну. Пожалуй, это был ключевой момент в матче. Показалось, что именно в этом моменте белорусы потеряли веру в себя. Концовку отлично провел Михаил Юдов, он же и поставил победную точку в матче — 21:13! БК «Курчатов» становится победителем турнира!

Баскетбол 3×3. Кубок губернатора Челябинской области. Плей-офф

Матч за 3-е место

«Бионорд» (Пермь) — Sombor Joker (Сербия) — 21:20.

Финал

«Курчатов» (Челябинск) — «Шахтер» (Беларусь) — 21:13.

Напомним, что в Кубке губернатора Челябинской области приняли участие 8 команд из России, Сербии, Беларуси, Казахстана, Китая и Кыргызстана. Организатором мероприятия выступили Фонд поддержки спорта и Федерация баскетбола Челябинской области.