Баскетболист Андрей Малышев признан лучшим игроком Матча звезд в Челябинске

Дружеский поединок между капитанами двух команд завершился вничью — 112:112

На площадке Дворца пионеров и школьников в Челябинске завершился третий по счету Матч звезд по баскетболу. В дружеском матче встретились команды двух капитанов — Алексея Осокина и Александра Амелина. Поединок завершился результативной ничьей — 112:112, в MVP матча стал экс-звезда «Челбаскета» Андрей Малышев. Рассказываем, как прошла товарищеская игра, в которой победила дружба.

Матч звезд впервые проходил не в формате противостояния двух сильнейших баскетбольных городов региона, а встречи лучших звезд Челябинска и Магнитогорска. Ребята подарили праздник любителям баскетбола, показали классную и зрелищную игру», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Кстати, баскетбольный босс также принял участие в событии, но... в качестве судьи и всего на несколько минут. Игра получилась сверхрезультативной. Впрочем, нечему удивляться: на то это и Матч звезд, где победа не является для участников команд самоцелью. Важнее было показать зрителям красоту баскетбола, ну и подарить им праздничное настроение.

В первой четверти вперед вырвалась команда Алексея Осокина — 35:29, но уже во втором периоде игроки Александра Амелина догнали соперников и к большому перерыву сравняли счет — 59:59. Третья десятиминутка взбодрила всех участников матча: инициатива переходила от одной дружины к другой, с небольшим перевесом в 3 очка выиграл коллектив Осокина.

Заключительный отрезок матча показал непримиримую борьбу за победу, вперед выходила то одна команда, то вторая. За 30 секунд до конца лидировала дружина Алексея, но команда Амелина не собиралась сдаваться и за несколько секунд до финального свистка сравняла счет — 112:112.

MVP матча стал легендарный челябинский игрок, выступавший в «Челбаскете» под номером 11, Андрей Малышев. Кроме того, состоялись конкурсы на точное исполнение трехочковых бросков и слэмданк-контест. Их выиграли Салават Кускильдин и Андрей Олейников соответственно.