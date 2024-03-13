Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 станет традиционным турниром

Алексей Текслер сообщил, что соревнования будут проводить ежегодно

Сегодня, 13 марта, стартовал Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3, в котором принимают участие восемь команд из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Сербии и Кыргызстана. Глава региона Алексей Текслер, открывая соревнования, сообщил, что они станут традиционными и будут проводиться в южноуральской столице ежегодно, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Международные соревнования по баскетболу принял торгово-развлекательный комплекс «Таганай». Сегодня здесь был дан старт турниру, который завершится завтра, 14 марта. В церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко и президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.



«Для нас это первый опыт в проведении международных турниров по баскетболу 3×3. Мы планируем сделать этот турнир ежегодным. Хочу поблагодарить Федерацию баскетбола России и ее руководителя Андрея Кириленко, а также Федерацию баскетбола Челябинской области, Николая Сандакова за постоянную поддержку, за инициативы. Я очень люблю баскетбол, очень люблю спорт. Мы будем проводить и другие международные соревнования. Самое главное — мы развиваем баскетбол в регионе, это здорово! Уверен, что та инфраструктура, которую мы сегодня создаем, позволит добиваться больших успехов», — отметил Алексей Текслер.

Отметим, что Челябинская область не в первый раз становится площадкой для проведения крупных российских и международных турниров по баскетболу. Так, в прошлом году в южноуральской столице прошли Суперкубок России по баскетболу 3×3, «Финал четырех» Высшей лиги чемпионата страны, этап Кубка России по баскетболу 3×3, а также уникальный турнир «Трудовые резервы» в необычной локации — на площадке производственного предприятия «Конар».

Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 проходит в регионе впервые. Инициатором проведения турнира выступил глава региона Алексей Текслер. Организаторами соревнований выступают Фонд поддержки спорта и Федерация баскетбола Челябинской области.