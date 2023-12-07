Знаменитый пловец Александр Попов проведет тренировки для челябинских спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион поможет южноуральцам подготовиться к ответственным стартам

Один из самых титулованных российских пловцов Александр Попов проведет для перспективных южноуральских спортсменов учебно-тренировочные сборы, на которых поможет им подготовиться к ответственным соревнованиям в 2024 году. Четырехкратный олимпийский чемпион будет заниматься с ребятами с 4 по 14 января на базе бассейна «Строитель», сообщает региональная федерация плавания.

Это уже не первое подобное мероприятие, в котором участвует знаменитый и титулованный спортсмен. Александр Попов ранее неоднократно приезжал на Южный Урал для того, чтобы поделиться опытом и своими знаниями о том, как нужно строить тренировочный процесс с перспективными пловцами и их наставниками.





В августе и ноябре этого года Александр Попов провел учебно-тренировочные сборы в Златоусте и Челябинске. На одном из них он отметил, что одних таких занятий недостаточно. Эффект от тренировочных занятий с юными ребятами возможен, если подобные мероприятия проводить системно, то есть с некоторой периодичностью.



Сегодня, 7 декабря, стало известно о новой дате проведения тренировочных занятий Александра Попова со сборной Челябинской области по плаванию. Они пройдут с 4 по 14 января 2024 года на базе бассейна «Строитель» и направлены на подготовку южноуральских спортсменов к ответственным соревнованиям:

— чемпионату и первенству УрФО (Сургут, 19—22 марта);

— чемпионату России (Казань, 14—19 апреля);

— первенству России среди юношей и девушек (Краснодар, 22—26 апреля);

— Всероссийским соревнованиям «Веселый дельфин» (Санкт-Петербург, 13—17 мая).

В занятиях примут участие 48 южноуральских спортсменов, которым предстоит пройти 11 дней тренировочного процесса: ежедневно две тренировки на воде и общую физическую подготовку. Вместе с ними будут работать на занятиях и семь ведущих тренеров Челябинской области по плаванию из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Сатки.

В феврале этого года корреспондент Первого областного информагентства пообщался с Александром Поповым, в котором титулованный спортсмен рассказал о своем видении того, каким путем должно развиваться плавание в России и на какие жертвы приходится идти атлетам ради достижения высоких результатов.